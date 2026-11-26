珍惜生命｜上水警署男警疑自轟 頭中槍當場身亡 重案組跟進調查
撰文：翁鈺輝
出版：更新：
上水警署有警員疑自轟身亡。今日（26日）上午10時許，一名男警員在警署2樓更衣室位置以佩槍自轟自殺，當場死亡。現場可見，有救護車候命，亦有刑事調查隊人員在內了解。
死者為新界北總區交通部交通意外調查組警員。警方深表難過及惋惜，對其家屬致以慰問，亦會提供適切協助。案件由新界北總區重案組跟進調查。
警方表示，上午約10時20分，發現一名隸屬新界北總區交通部交通意外調查組的39歲男警員，在上水警署一更衣室洗手間內受傷。他頭部有槍傷，現場被證實死亡；其身旁有一把佩槍。
經初步調查後，相信他用獲發的佩槍自殺。警方稍後將安排為死者驗屍，以確定其死因。案件由新界北總區重案組跟進調查。警方對事件深表難過及惋惜，並對該名警務人員的家屬致以慰問，亦會提供適切協助。
+1
求助網站和熱線：
「情緒通」精神健康支援熱線 及WhatsApp ：18111
香港撒瑪利亞防止自殺會熱線：23892222
醫院管理局精神健康專線：24667350
東華三院芷若園熱線︰18281
撒瑪利亞會熱線︰28960000
社會福利署熱線︰23432255
生命熱線：23820000
明愛向晴熱線﹕18288