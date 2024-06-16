西灣河警員吞槍｜13年間11名警員自轟　逾半為錢踏上不歸路

西灣河水警基地今午（16日）有一名高級警員吞槍，當場身亡。連計今日一宗，2011年至今，已發生11宗警員自轟案，只有2人檢回一命；當中不少為「老差骨」，超過一半受欠債及金錢問題困擾。對上一宗發生於3年前，一名加入警隊逾10年的33歲男警疑因賭波欠債，終踏上不歸路。



一名男警今午（6月16日）在西灣河水警基地吞槍，現場被證實死亡。（羅日昇攝）

2021年8月20日，一名隸屬新界北總區衝鋒隊男警員，在新界北總區警察總部8樓一個洗手間內開槍自轟，子彈由頭部右邊太陽穴轟入，送院後證實死亡。吞槍男警姓李33歲，加入警隊逾10年，生前駐守大埔新界北總區警察總部，其妻亦是警隊中人，駐守新界北總區應變大隊，兩人育有子女。經警方調查後，相信死者因賭波欠債，不堪壓力自尋短見。

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▼ 近年警察吞槍自轟案▼



2024年6月16日，一名男警員在西灣河水警基地吞槍，太陽穴中槍，現場被證實死亡。

2021年8月20日，新界北總區衝鋒隊第4隊警員33歲李家兆疑因賭波欠債，在新界北總區警察總部8樓一個洗手間內開槍自轟，送院後證實死亡。

2020年12月15日，57歲姓曾刑事支援隊高級警員，疑因金錢問題，休班時在長洲警署的錄影會面室內，開槍自轟太陽穴，當場證實死亡。

2016年12月，52歲反黑組偵緝警長馬忠華疑憶早逝愛女，在荔景紀律部隊宿舍內留下遺書吞槍自殺亡。

2016年2月，52歳姓蔡高級警員懷疑投資失利，在牛頭角警署準備再外出執勤時，竟在廁所內開槍自轟，其後送院搶救。

2016年2月，24歲新紮警員陳漢民，巡邏期間於小西灣街市旁公廁開槍自轟太陽穴，送院後不治。

2014年10月，50歲外籍總督察方立聲(AndrewPaulPhilips)疑因感情問題，在北角警署開槍自殺，頭部中彈，送院後不治。

2013年8月，47歲警長呂志強於秀茂坪順利紀律部隊宿舍天台，用佩槍自轟右邊太陽穴身亡。警方在其身上檢獲遺書，懷疑因病厭世尋死。

2013年7月，駐守跑馬地警署的40歲高級警員陳亦文，懷疑因欠債擔心累及家人，在警署更衣室內以佩槍自轟右太陽穴，當場死亡。

2011年9月，正職是食環署管工的47歲高級輔警蕭玉萍，疑因欠債纍纍，出更前在荃灣警署洗手間內的浴室，以佩槍自轟太陽穴身亡。

2011年2月，西九龍總區衝鋒隊37歲車長江偉達，曾連中兩次六合彩，分別獲百多萬元及數十萬元派彩，惟其後沉迷賭博，結果欠債需接受內部調查，後來在警署露天停車場的衝鋒車內，用佩槍向左胸開了一槍，重傷送院。

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