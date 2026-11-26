旺角發生連環偷信案。一名36歲本地男子於前日（24日）下午，疑先後潛入上海街及荔枝角道兩幢唐樓，涉嫌偷取信件。惟案發期間形跡可疑，被正在巡邏的便衣警員發現及暗中尾隨，最終當場人贓並獲，起出超過30封信件。警方以涉嫌「盜竊」將他拘捕。



旺角發生連環偷信案，一名36歲本地男子被捕。（警方Facebook）

特遣隊人員尾隨疑人 起獲30封信件

前日（24日）下午，旺角警區特遣隊人員於上海街一帶進行反罪惡巡邏期間，發現一名36歲本地男子形跡可疑，慌忙從上海街一幢唐樓步出。人員懷疑他與罪案有關，遂暗中尾隨跟蹤。

其後，人員目睹該名男子轉往荔枝角道另一幢唐樓，並涉嫌在內偷取信件。人員見時機成熟，隨即上前截停查問，即場在其身上起回剛偷取的信件；連同較早前於上海街唐樓盜去的信件，人員共檢獲超過30封信件，遂以涉嫌「盜竊」將他拘捕。該名男子現正被扣留調查，案件交由旺角警區刑事調查隊第四隊跟進。

盜竊罪可判囚10年

警方提醒市民，盜竊屬嚴重罪行，一經定罪，最高可判處監禁10年；同時呼籲市民妥善保管信箱，定期清理信箱，切勿讓信件堆積，信箱應加裝穩固鎖具，以免信件失竊導致個人資料外洩，甚至令信用卡等重要文件落入不法之徒手中，招致進一步財物損失。