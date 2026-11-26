宏福苑大火一年，死者家屬及宏福苑的街坊，今日紛紛到來悼念。其中一名中五女生悼念離世同學，傷感未能共赴考場，但矢言會信守昔日「摘星」約定，願逝者安息。



另外，有居於宏泰閣的女街坊，念及火災中的早逝孩童，縱然與他們並不相熟，也感到無限傷痛，特意帶來「多啦A夢」、「比卡超」及零食等致祭。



中五女生Apple，今日與3名朋友放學後，帶同鮮花悼念大火中離開的一名同學。Apple憶述，她與死者是中三時相識，因為成績相近一拍即合，升中四時又同樣選讀歷史科，而成為鄰座，互相支持和照顧，二人更曾立志要在文憑試取得5**。

Apple哽咽說，兩年友誼雖然不算長，但相處的「每一秒都好難忘」，「回憶記一世」。她更表示會延續「摘星」的約定，努力讀書。她希望好友安息，「在天上開開心心，不要擔心我哋。」

中五生Apple（右）與朋友帶同鮮花悼念大火中離開的朋友，各人傷心相擁痛哭。（黃學潤攝）

歐太帶來小朋友喜歡的零食和毛公仔致祭。（黃學潤攝）

歐太是宏泰閣的居民，亦即死傷者最多的一幢大廈。她目前住在大埔區的過渡性房屋，今日帶備很多食物、零食，甚至是毛公仔到場拜祭。她直言沒有指定悼念那一位死者，「 之前出出入入，趕時間未必識好多、傾好多；出事之後睇到報道先知曾經見過，出電梯入電梯打吓招呼嗰啲，已經唔喺度喇...」

她念念不忘自己的家，「始終係我哋自己屋企，想同街坊一齊，放低紮花，悼念唔喺度嘅街坊。難得返嚟，咁近距離響公園呢度做小小嘅悼念。所以帶咗大人嘅嘢食、小朋友嘅嘢食，蛋糕呀簡單嘅嘢，拜一拜相熟嘅街坊。」

歐太憶及街坊離世，不禁哽咽。（黃學潤攝）

歐太坦言今日心情複雜，「一年前火災嚟得太突然，無咩情緒，因為太多嘢要急住處理；今日一周年，對我嚟講係好有意義。」她曾經擔心是否可以到來致祭，現在放低祭品：「完咗件心事，順暢，秩序好好，沒有受阻。」

另外，她感謝過去一年各方的捐助，「呢一年悲喜交集，好多慈善機構同埋市民捐助，感受到香港人好着緊宏福苑呢件事，講聲『加油、撐住』，好多熱心香港巿民，除了幫助，也有好多關心。」

何小姐指心情難過：「今日一年，唔知自己點捱到一年，成件事好似尋日發生咁。」（黃學潤攝）

居民何小姐表示心情難受，今日是大火後一年，她嘆道：「真係唔知自己點捱到一年，成件事好似噚日發生咁。」她指感受到悼念帶來的壓力：「我自己都有，但唔理喇。我始終係宏福苑居民，要做返自己嘢，要獻花，行個圈係好合理。」

▼宏福苑大火一年悼念情況▼



居民陳先生祝願離世街坊一路好走「辛苦嘅、艱難嘅都已經過咗」。（黃學潤攝）

居民王先生到來致祭。（黃學潤攝）

市民帶同鮮花到廣福公園悼念。（黃學潤攝）

宏泰閣居民陳小姐接受訪問時激動痛哭。（黃學潤攝）

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宏福苑大火一年，有市民身穿黑衣，帶同鮮花到廣福公園悼念。（黃學潤攝）

到來獻花的巿民絡繹不絕。（黃學潤攝）

到來獻花的巿民絡繹不絕。（黃學潤攝）

公園長凳上放滿鮮花。（黃學潤攝）

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