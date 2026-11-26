將軍澳爆水管。今日（26日）下午5時13分左右，昭信路2至10號對開有鹹水管爆裂，波及行車路及附近單車徑，路面及行人通道被水淹浸，馬路出現「小型噴泉」、單車徑如「激流」；部分途人需行出馬路。水務署指，昭信路、常寧路及寶寧路一帶用戶受影響，署方爭取於明日（27日）晚上10時前，完成維修工程並恢復沖廁水供應。



受事件影響，昭信路往將軍澳醫院方向近銀澳路的全線封閉；部份巴士須改道行駛，包括九巴49、297及N293線；過海巴士N691線。運輸署表示，有關個別巴士路線的最新服務情況，市民可參閱巴士公司的網頁或流動應用程式內的資訊。駕駛人士請考慮改用其他道路。現時上址交通擠塞。



將軍澳昭信路爆水管，水淹路面，翻起陣陣「白浪」。（Facebook 馬路的事討論區好港客 - 出行代步 Push 4 Allez）

水務署表示，接報指將軍澳昭信路近煜明苑有水管滲漏，經了解後確認涉事水管為一條直徑700毫米的鹹水管，用作供應沖廁水予昭信路、常寧路及寶寧路一帶用戶。在關上水掣後，現場已停止湧水。受事故影響，昭信路東行近煜明苑的兩條行車線，以及銀澳路南行左轉進入昭信路的一條行車線需要暫時封閉，以配合緊急維修，駕駛人士可改用其他道路。

署方工程團隊正全力進行水管維修，並爭取於明日（27日）晚上 10時前，完成維修工程並恢復沖廁水供應，隨後盡快重開受影響的行車線。

水務署已將該段位於昭信路的老化鋼喉管納入「風險為本水管資產管理計劃」，並已於今年年中開展水管改善工程，預計會於2026年底開始分階段完成，以盡快減少因水管滲漏而對附近居民造成的影響。

將軍澳昭信路爆水管，路面現「小型噴泉」。（Facebook 方國珊 Christine Fong Kwok Shan）

將軍澳昭信路爆水管，路面出現水浸。（Facebook 將軍澳 煜明苑 業主/居民專頁 TKO · Luk Chi Keung）