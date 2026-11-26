警方油尖警區刑事部，昨日（26日）採取放蛇行動，成功瓦解一個由黑社會操控、招攬東南亞裔女子來港賣淫的非法集團，搗破區內3個賣淫場所並拘捕20人，包括15名外籍性工作者、3名場所經營者，以及兩名明知單位被用作非法賣淫仍准許出租的業主。消息指，有關場所位於油麻地廟街一帶，由黑幫集團「和勝和」經營。被捕外籍女子則為泰國籍，持護照入境。



集團在區內設有三個場所，並招攬東南亞裔女子來港從事非法賣淫活動。（梁偉權攝）

集團租用3單位 招攬泰籍女來港賣淫

探員於昨日（25日）展開放蛇行動，成功瓦解該集團的3個非法賣淫場所。行動中，警方以「違反逗留條件」罪名，拘捕15名非華裔籍女子，她們年齡介乎20至42歲，全部均為持外國護照的性工作者。據悉，她們為泰國籍。同時，警方亦在現場以「經營賣淫場所」罪名拘捕兩男一女，他們年齡介乎48至57歲。消息指，有關場所位於油麻地廟街一帶，由黑幫集團「和勝和」經營。

警方調查顯示，該非法集團所使用的場所是由兩名業主共同擁有，而相關處所過往亦曾因涉及非法賣淫罪行而接獲相關通知書。換言之，該兩名業主完全清楚知悉其單位被不法分子用作賣淫場所的非法用途。因此，警方於昨日亦以「容許處所作經營賣淫場所」罪名拘捕該兩名業主。

目前，兩名被捕業主已獲准保釋，其餘被捕人士則分別被暫控「違反逗留條件」罪及「經營賣淫場所」罪，將於明日（27日）在九龍城裁判法院提堂。據悉，兩業主為朋友關係。

油尖警區刑事支援隊第2隊督察丘逸龍交代案件。（梁偉權攝）

油尖警區刑事支援隊第1隊督察吳子筠強調，警方絕對不容許任何非法賣淫活動影響區內民生及治安，尤其有人在住宅大廈內從事非法賣淫活動，對大廈住客及附近居民造成極大滋擾，警方接下來亦會繼續加大執法力度。

油尖警區刑事支援隊第1隊督察吳子筠交代案件。（梁偉權攝）

除了賣淫及操控賣淫場所外，准許單位經營作賣淫場所同樣屬於嚴重罪行。警方藉此向各位業主作出呼籲，業主有責任留意租客的背景及單位的實際用途，同時應該提高警覺，例如留意單位是否有陌生人經常出入，以確保自己的單位不會被不法分子用作非法用途。大家切勿抱有僥倖心態，以為將單位出租予他人後便可以置身事外。

根據法例，任何人身為相關處所的租客、佔用人或掌管人，准許處所全部或部分面積用作賣淫用途，即屬犯罪，一經定罪，最高可判處監禁7年，業主切勿以身試法。