牛池灣海港花園發生連環爆竊案。昨日（25日）晚上近11時，豐盛街33號海港花園2座一個單位，64歲梁姓女住客發現住所遇竊，失去約8萬元金器。及至今日（26日）早上9時許，同一座另一單位，亦遭到賊人光顧，大約24萬元金器和珠寶不翼而飛。



消息稱，兩個遇竊單位同樣窗戶被撬，房間內有搜掠痕跡，當中第二宗案件的雷姓女住戶正在外遊，今早外傭到單位餵飼貓隻時，揭發睡房窗戶被撬，以及遭到大肆搜掠痕跡，於是通知雷女。據了解，海港花園正進行樓宇大維修工程，外牆搭滿棚架。警方將案件列作「連環爆竊」處理，交由黃大仙警區刑事調查隊第七隊跟進，暫未有人被捕。



11月23日晚上近10時，調查人員澔天顧問擔任工程顧問的海港花園管理處調查，並帶走多箱文件。 (資料圖片/羅日昇攝)

海港花園曾傳出大維修爭議，6,000多萬元維修費，突然增加近1,500萬元。打擊樓宇維修工程圍標聯合特遣隊周一（23日）表示，成功打擊一個涉及黑幫操控的圍標集團，涉及全港15個屋苑或住宅大廈，涉及工程合約總額逾1.3億元。

其中兩間被搜查的公司，包括海港花園大維修的顧問公司「澔天顧問工程師有限公司」、以及承建商「永豐工程發展有限公司」。兩間公司分別於2024年，入標宏福苑大維修工程顧問及宏福苑大維修承建商。