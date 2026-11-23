政府打擊樓宇維修工程圍標聯合特遣隊今（23日）宣布，成功打擊一個涉及黑社會勢力的圍標集團，涉及全港15個屋苑或住宅大廈，工程合約總額逾1.3億元，並成功阻止相關集團兩份價值約760萬元的樓宇維修合約，行動共拘捕33名人士，部分人有黑社會背景。據了解，被搜查的公司包括「澔天顧問工程師有限公司」及「永豐工程發展有限公司」。



澔天顧問工程師有限公司被搜查。（林振華攝）

永豐工程發展有限公司位於荃灣龍德街一幢工廈內的辦公室。(林振華攝)

政府打擊樓宇維修工程圍標聯合特遣隊11月23日第二輪聯合行動舉行記者會。（林曉儀攝）

政府打擊樓宇維修工程圍標聯合特遣隊今（23日）就第二輪聯合行動舉行記者會，保安局局長鄧炳強指，第二輪行動成功瓦解另一個圍標集團，涉及全港15個屋苑或住宅大廈，其中7個涉案屋苑或住宅大廈位於觀塘、黃大仙、深水埗、中西區、灣仔、東區，工程合約總額逾1.3億元，並成功阻止相關集團兩份價值約760萬元的樓宇維修合約。

行動期間，廉政公署與警務處一共拘捕33名人士，包括11間承建商的21名董事、1名職員，以及4間工程公司的3名董事、及2名職員，以及6名業主立案法團成員。當中部分人有黑社會背景。涉及罪行包括偽造文書、串謀詐騙、串謀向代理人提供利益、收受利益。

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澔天顧問、永豐工程辦公室遭搜查 均曾入標宏福苑

據了解，搜查的公司包括「澔天顧問工程師有限公司」，及「永豐工程發展有限公司」。澔天顧問工程師有限公司為海港花園大維修工程顧問，亦曾於2021年入標宏福苑大維修工程顧問；永豐工程發展有限公司則曾於2024年入標宏福苑大維修工程承辦商。

今日晚上7時許起，有3名人士先後被帶回永豐工程發展有限公司位於荃灣龍德街一幢工廈內的辦公室；至晚上約9時45分，也有1男子被押回澔天顧問工程師有限公司位於荃灣的辦公室。有澔天顧問辦公室的鄰近租戶表示，澔天顧問也入標其辦公室所在大廈的工程。

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