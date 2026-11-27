一艘由上環開往深圳蛇口的客輪「新迅隆貳號」，今日（27日）早上9時許，在青衣路友聯船廠對開失事，疑撞到船塢的設施，釀成22人受傷，包括小童。現時客輪仍然停泊在友聯船廠內，由航拍的片段可見，客輪整體損毀不算嚴重，主要集中在船頭，其船頭和欄杆被撞至凹陷。



客輪整體損毀不算嚴重，主要集中在船頭。（香港01記者攝）

「新迅隆貳號」白色船身，整體損毀不算嚴重，主要集中在船頭，可見約10米濶的船頭連欄杆被撞至凹陷；一艘執法人員的船停在客輪的右後方。

「新迅隆貳號」的船頭欄杆撞凹、船身油漆脫落。

「新迅隆貳號」船頭欄杆撞凹，船身油漆脫落。

現場多輛救護車在場戒備，稍後將傷者送院治理。（黃學潤攝）

資料顯示，「新迅隆貳號」由上環港澳碼頭往深圳蛇口郵輪中心，航程50至60分鐘；每日有5班船開出，最早一班是早上9時。

意外後 「新迅隆貮號」泊在友聯船廠內，大批救護車駛入船廠，救援人員逐一將傷者救出，當中有傷者要由擔架床協助、也有傷者手臂受傷，需要包紮固定。救援人員亦即場檢視傷者傷勢，進行分流，然後分批送院。

救援人員由新迅隆貮號（圖左）救出傷者，有人手臂受傷，需要包紮固定。（黃學潤攝）

一名傷者需要由擔架床送上碼頭。（黃學潤攝）

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▼傷者陸續送院▼



其中一人傷勢分流為紅色，他頭部有繃帶及固定器，由擔架床送入急症室。（陳浩然攝）

其中一名傷者頭部有包紮，右頰有紗布。（陳浩然攝）

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現場可見，有水警及消防船在友聯船廠3號浮塢巡視。（黃學潤攝）

流動傷者治療車駛入友聯船廠。（黃學潤攝）

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根據去年11月25日網上發佈資料，「新迅隆貳號」為珠海海洋集團澳龍船艇為深圳招商迅隆打造的40公尺級鋁合金高速雙體客船。

資料顯示，「新迅隆貳號」由荷蘭CoCo Yacht設計，該船為全鋁合金雙體結構，入級CCS，總長40.33米，型寬10.0米，採用雙機雙泵推進，設計航速29.5節，載客268位。