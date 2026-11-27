針對有人在社交媒體高調宣傳跨境裝修服務，入境處人員近日喬裝顧客「放蛇」，成功拘捕6名來港提供裝修服務的懷疑黑工。連同過去一星期在全港餐廳、裝修單位及雜貨店等展開的執法行動，入境處連同多個部門合共拘捕37人，包括28名懷疑非法勞工、4名涉嫌聘用非法勞工的僱主及5名逾期逗留者，當中更有人涉嫌管有偽造身份證。



入境處合共拘捕37人並檢獲大批證物，有被捕人更涉嫌管有偽造身份證。（入境處提供）

入境處於20日至昨日（26日）在全港多區展開反非法勞工行動，包括「曙光行動」、聯同食物環境衞生署和康樂及文化事務署執行的「驚愕行動」、聯同勞工處執行的「彩虹行動」，以及聯同香港警務處及勞工處執行的「冠軍行動」等。行動中共拘捕28名懷疑非法勞工、4名涉嫌聘用非法勞工的僱主及5名逾期逗留者。

入境處放蛇扮跨境裝修顧客 趁黑工來港開工時拉人

入境處調查人員發現有人利用社交媒體宣傳，聲稱可以來港提供裝修服務。調查人員經過情報分析和深入調查後鎖定可疑人士，並展開行動，以「放蛇」手法於社交平台上喬裝成顧客，向涉嫌來港非法工作的目標人物查詢及預訂有關服務，其後於他們來港提供服務時將其拘捕。被捕懷疑非法勞工為6名男子，年齡介乎31至52歲。

另搜餐廳雜貨店等拘31人 包括22黑工及4僱主

在其餘的反非法勞工行動中，調查人員亦搜查了多個目標地點，包括餐廳、裝修單位及雜貨店等，共拘捕22名懷疑非法勞工、4名涉嫌聘用非法勞工的僱主及5名逾期逗留者。被捕的懷疑非法勞工共11男11女（28至57歲），當中2男1女持有不允許僱傭工作的擔保書（俗稱「行街紙」），該名女子亦同時涉嫌行使及管有懷疑偽造身份證；另有4名女子涉嫌行使及管有懷疑偽造身份證。

因涉嫌聘用非法勞工被捕的僱主為3男1女（40至56歲），相關調查仍然在進行中，不排除有更多人被捕。此外，被捕的逾期逗留者為1男4女（36至66歲）。

入境處發言人表示，任何人違反對他有效的逗留條件，即屬犯罪。同時，所有旅客在未獲入境處處長批准前，無論受薪與否，均不得在港從事任何僱傭工作。違例者會遭檢控，一經定罪，最高刑罰為罰款5萬元及監禁2年。協助及教唆他人違反逗留條件者同罪。

發言人警告，根據《入境條例》第38AA條，非法入境者、受遣送離境令或遞解離境令規限的人、逾期逗留或被拒絕入境人士不得接受有薪或無薪的僱傭工作，開辦或參與任何業務。違者一經定罪，最高可被判罰款5萬元及監禁3年。根據現行法例，任何人使用或管有偽造身份證或他人身份證乃屬違法，違者可被檢控，一經定罪，最高可被判罰款10萬元及監禁10年。

發言人強調，僱用不可合法受僱的人是嚴重罪行。根據《入境條例》，僱主若僱用不可合法受僱的人，而該人是非法入境者、受遣送離境令或遞解離境令規限的人、逾期逗留或被拒入境人士，最高刑罰為罰款50萬元和監禁10年，以反映有關罪行的嚴重性。有關公司的董事、經理、秘書、合夥人等，亦可能需負上刑事責任。高等法院曾頒布判刑指引，聘用非法勞工的僱主須被判即時入獄。

市民可使用舉報非法勞工專線185 185、傳真2824 1166、電郵anti_crime@immd.gov.hk或登入入境處網址www.immd.gov.hk利用「網上舉報違反入境條例罪行」表格，向入境處舉報僱用非法勞工活動。