近月發生多宗狗咬事件，漁農自然護理署自今年10月8日起，展開為期4個月的特別行動，在各高風險地點，包括曾發生狗隻襲擊途人及有大量流浪狗聚集的地方，持續加強捕捉無人看管狗隻，以保障公眾安全。



漁護署今日（27日）指，截至昨日（26日）已於元朗、北區、大嶼山、觀塘及長洲的高風險地點，進行共25次捕捉行動，捕獲17隻無人看管的狗，當中兩隻植有晶片。所有捕捉的狗已送往動物管理中心扣留及觀察。



9月21日，警方與漁護署人員於元朗壆圍西路附近進行聯合捕捉狗隻行動。(facebook/漁農自然護理署)

漁護署核對報失紀錄尋狗主 健康溫馴無主狗將安排領養

漁護署稱，會核對報失紀錄，確定狗隻是否有畜養人。如有足夠證據證明有畜養人違反法例，漁護署會提出檢控。至於未能尋回畜養人的狗隻，一般情況下，經動物管理中心人員及獸醫師耐心觀察，並確認身體健康及性情溫馴後，會轉交伙伴動物福利機構接受絕育手術並安排供市民領養。

漁護署發言人表示，在香港高密度的都市環境中，無人畜養或缺乏管束的狗隻，均可能對公眾安全構成風險。狗隻一旦被放任於公眾地方遊蕩，有機會對市民或其他動物造成傷害；若未接種預防狂犬病疫苗，更會對公共衞生及動物健康帶來威脅。為免造成公共安全風險，漁護署不會將無人畜養的狗隻直接放回社區。漁護署會繼續採取風險為本的策略，鎖定高風險地點捕捉無人看管狗隻，並在有需要時展開特別執法行動。署方促請狗隻畜養人切實履行責任，共同保障社區安全。

11月10日，漁護署在長洲長貴邨（圖）及東堤新邨一帶，捕獲兩隻無人看管、未有植入晶片的唐狗，送往動物管理中心扣留及觀察。（Google Maps截圖）

根據《狂犬病條例》（第421章）和《狂犬病規例》（第421A章），所有超過5個月大的狗隻均必須植入晶片、接種預防狂犬病疫苗及領有牌照，其後亦須每隔不超過3年再次接種疫苗和續牌。另外，狗隻在公眾地方時必須以狗帶牽引或以其他有效方式妥善控制，不可放任狗隻在公眾地方無人看管，亦不可把狗隻棄掉。違例者一經定罪，每項罪行最高可被判罰款1萬元，棄掉狗隻更可判處監禁6個月。

漁護署提醒，如在公眾地方遇到無人看管的狗隻，請保持冷靜及與狗隻保持距離，並致電1823報告。如情況危急（例如狗隻有攻擊行為或構成即時危險），請立即報警求助。市民如欲了解更多有關妥善控制狗隻及畜養人責任的資訊，可瀏覽漁護署網站（www.pets.gov.hk）。