一艘由上環開往深圳蛇口的客輪「新迅隆貳號」今日（27日）上午航行期間，撞向青衣一間船廠的浮船塢，釀成22人受傷。海事處回覆《香港01》查詢表示十分關注事件，已派員登船調查及檢查船隻結構安全，該船須確認符合安全航行標準，方會獲發「出港證」離開香港水域。處方亦要求涉事渡輪管理公司於事發後24小時內提交事故報告。



救援人員即時為傷者檢查並分流。（黃學潤攝）

海事處表示，十分關注今日上午一宗跨境渡輪於航行期間撞向青衣一間船廠浮船塢的事故，政府亦對所有傷者表達慰問。事故發生後，海事處已安排驗船人員已登船展開調查，並檢查船隻的結構安全。檢驗工作將繼續進行。該艘渡輪須確定符合安全航行才會獲發出港證，以離開香港水域。

海事處要求限期交報告 24小時內呈交事故資料

處方指，調查人員已會見部分船員以錄取口供，並將繼續會見受傷送院者包括船長，以了解事發經過。該處正根據海事法例，要求涉事渡輪的管理公司於事發後24小時內，提交事故報告和相關資料，以便處方審視船舶安全管理程序。

海事處會繼續積極調查事故，並就事故與內地相關海事單位保持緊密溝通。如發現有任何違反海事法例的行為，定會採取適當的執法行動。

其中一人傷勢分流為紅色，他頭部有繃帶及固定器，由擔架床送入急症室。（陳浩然攝）

據了解，涉事船隻今早由上環出發往深圳蛇口，駛至青衣對開海域時懷疑失控觸及船塢設施。

當時船上共有46人，包括35名乘客及11名員工。事故中共22人受傷，包括18名乘客及4名船員。其中4男1女本地人（26至41歲）分別手、臉、頭或頸傷；其餘11男6女（10至76歲）、包括4名內地男子和2名本地男童，則全部輕傷。當中10名傷者送往仁濟醫院，餘下12人則送往瑪嘉烈醫院。早前現場可見，涉事「新迅隆貮號」停泊在友聯船廠內，大批救護車駛入船廠，救援人員逐一將傷者救出檢視傷勢進行分流。

警方經初步調查，相信「新迅隆貮號」在友聯船塢對開海面失控，釀成意外。

其中一名傷者頭部有包紮，右頰有紗布。（陳浩然攝）

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▼傷者陸續送院▼



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▼現場救援情況▼



救援人員由新迅隆貮號（圖左）救出傷者。（黃學潤攝）

一名傷者需要由擔架床送上碼頭。（黃學潤攝）

青衣路對開海域有船隻意外，消防出動消防船。（黃學潤攝）

流動傷者治療車駛入友聯船廠。（黃學潤攝）

根據去年11月25日網上發佈資料，「新迅隆貳號」為珠海海洋集團澳龍船艇為深圳招商迅隆打造的40公尺級鋁合金高速雙體客船。

資料顯示，「新迅隆貳號」由荷蘭CoCo Yacht設計，該船為全鋁合金雙體結構，入級CCS，總長40.33米，型寬10.0米，採用雙機雙泵推進，設計航速29.5節，載客268位。