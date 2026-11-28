今日（28日）凌晨時分，西貢大埔仔村一間村屋遭人縱火，事隔約50分鐘，一名72歲老翁被發現高處墮下，倒斃在將軍澳單車館對開的行人天橋下，警方相信縱火案與死者有關，正展開調查。



死者遺孀指，丈夫被「同村兄弟」騙去值千萬元的村屋，耿耿於懷。《香港01》記者接觸到遭縱火村屋的住戶，她否認相關指控說：「佢老公（死者）賣咗樓，我老公介紹做介紹費，畀返啲佣佢；唔係我老公賣，佢自己老公賣嘅。」



遭縱火燒村屋的溫太在場清理鐵閘，她否認丈夫奪村屋的指控。（翁鈺輝攝）

被縱火的村屋，門前雜物、地磚和鐵閘也告熏黑，女住戶溫太正在清理。對於死者太太指控「呃咗幢樓」、「起完屋、唔還錢」，她斷言否認說：「佢講啫。」又多次強調不知情：「唔知咩情形，我唔知男人嘅嘢。」及後又說：「（當日）佢老公（死者）賣咗樓，我老公介紹做介紹費，畀返啲佣佢；唔係我老公賣，佢自己老公賣嘅。」溫太的丈夫目前在外地生活。

溫太續指，死者與其妻亦住在大埔仔村，得悉對方患癌，情況嚴重。她憶述火警一刻稱，當時她正看電視，突然聽到「嘭」一聲巨響，3樓住戶高呼：「火燭呀！」溫太太查看時，見到縱火者在單位外：「佢唔走，慢慢先走，燒到腳先走」，又指「用兩個環保袋抽住（自製汽油彈）嚟，掟咗3個，有一個冇着火。」幸火勢及時撲熄，家中各人未有受傷。

今日（28日）凌晨零時20分，警方接報西貢大埔仔村一間村屋懷疑被人擲火種，大門前空地有燒毀痕迹，疑犯逃去。（翁鈺輝攝）

縱火案發生於今日凌晨零時20分，警方接報西貢大埔仔村一間村屋懷疑被人擲火種，大門前空地有燒毀痕迹，疑犯逃去無蹤，住戶自行將火救熄。經初步調查，發現村屋地板有燒過的痕跡，消防相信起火原因有可疑。

及後凌晨1時許，警方接獲途人報案，指發現一名男子倒臥在將軍澳寶康路香港單車館外的空地，昏迷不醒。人員經初步調查，相信該名72歲溫姓男子從天橋墮下不治。警方於現場沒有檢獲遺書，死因有待驗屍後確定。據知，死者近日因金錢問題不開心。

案件列「縱火」及「屍體發現」，交由將軍澳警區刑事調查隊第四隊跟進，警方初步調查相信溫翁與大埔仔村火警有關。

現場是單車館對開、行人天橋對下的地面，死者遺體由白布和帳篷遮掩。

死者妻稱丈夫遭同村兄弟「呃咗幢樓」

死者72歲姓溫，其妻接獲通知趕到單車館外。她稱，丈夫生前在西貢大埔仔村有丁權，卻被同村兄弟「呃咗幢樓」。溫太指村屋已經起好，該名「兄弟」 求助於丈夫，「佢話你唔幫我，成家人會畀大耳窿斬死」，又聲言日後會將自己的物業歸還作抵償。

溫太續說，丈夫心軟「簽字畀咗佢，佢地賣咗，啲錢去晒佢哋嗰度，幢樓值千幾萬」，最終當然沒有還過一毫子。

溫太自言忙於生計，對丈夫被騙走村屋一事是後期才知，內情亦一知半解。至於大埔仔有村屋遭縱火，是否與丈夫有關，她亦不知道。

有途人拍攝到死者倒臥地上。（Facebook群組「將軍澳主場」影片截圖）

大埔仔村屋鐵閘及門前地板遭熏黑。

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