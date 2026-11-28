古洞坑頭村一名61歲男子，今日（28日）凌晨時分持懷疑長槍在村內徘徊，驚動村民報案。警方經調查後以涉嫌「管有仿製槍械」將他拘捕，並於其家中檢獲兩支懷疑仿制槍械。《香港01》獲讀者提供片段，顯示被捕人持長槍射擊硬物，發出「乒鈴嘭唥」聲，被村民喝止也不以為然：「報警囉！玩具嚟㗎咋！」



男子舉槍射擊。（讀者提供片段截圖）

其中一條片可見，涉案男子用長槍向硬物射擊，發出「乒鈴嘭唥」聲響，驚動附近狗隻吠叫。另外兩條片顯示，涉案男子被拍片者撞破後即反駁：「報警囉！玩具嚟㗎咋！快啲報警啦！」拍片者喝止：「你話玩具，畀警察睇吖嘛！」

持槍男隨即轉身逃跑，又大叫「救命呀！有人跟住我呀，癡線佬跟住我呀！」最後用鋼梯協助返回自己住所。

讀者張先生向《香港01》稱，涉事姓梁一家三口2003年搬入，其後其女兒的男友加入同住。張指，梁男經常射槍製造噪音，又曾爬入其村屋範圍。梁曾經報警，但警方只列雜項或糾紛，不了了之。

張指有人將自己村屋單位僻作製毒工場，警方曾於2008年採取拘捕行動，女戶主被判囚5年；另外，梁男去年涉嫌襲擊張的妻子判囚。張又指，梁男的村屋單位曾因違法霸佔，被當局罰錢，但至今對方仍然在此安居。

案發於今日凌晨3時53分，有村民於凌晨時分聽到聲響，並見到梁男手持一支懷疑長槍的物體在附近徘徊，於是報警。警方到場時梁男已返回家中，警員在其家中搜獲兩支懷疑仿制槍械。案件交由邊境警區刑事調查隊第三隊接手跟進。