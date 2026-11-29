購買食材除了新鮮之外，消費者還會留意環境衞生。Threads昨晚（28日）流傳一段影片，可見超市鮮肉部有一隻老鼠出沒，牠沿着工作枱爬上一塊用作處理肉類的大型圓形木砧板，其後更在砧板上走動及停留，附近亦有兩包已包裝好的肉類，食物環境衞生狀況令人擔憂。從影片所見，現場貼有「新鮮腩排」等字眼和每磅計算的價錢牌。



帖主慨嘆「無辦法相信，屯門真係鼠不勝數」，沒有交代拍攝日期及地點。



屯門一間超市鮮肉部有一隻老鼠出沒，牠沿着工作枱爬上一塊用作處理肉類的大型圓形木砧板，其後更在砧板上走動及停留。（Threads@tongyuen_meow影片截圖）

根據香港法例第132X章《食物業規例》第5(3)(a)條及第10(a)條，食物業經營者（包括新鮮糧食店）不得明知處所內有鼠隻或昆蟲而任由其存在，並須採取一切合理所需措施，防止食物受到污染或變壞。違例者一經定罪，最高可被判罰款1萬元及監禁3個月。

此外，食環署可按違例記分制向違規持牌人記分，屢犯者或被暫時吊銷或取消牌照。若處所情況對健康構成即時危害，食環署亦有權發出封閉令，即時封閉有關處所。

若市民發現食物業處所出現鼠患或環境衞生問題，可致電1823或食環署查詢熱線2868 0000反映情況。

屯門一間超市鮮肉部有一隻老鼠出沒，牠沿着工作枱爬上一塊用作處理肉類的大型圓形木砧板，其後更在砧板上走動及停留。（Threads@tongyuen_meow影片截圖）

食物安全中心亦曾指出，砧板、刀具等直接接觸食物的用具，必須妥善清潔及消毒，以減低食物受污染的風險。