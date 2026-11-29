屯門發生懷疑虐兒事件。有網民昨日（28日）在社交平台發文，指上周五（27日）晚上在屋邨公園滑梯發現一名就讀小六、疑患有過度活躍症（ADHD）的男童獨自哭泣。男童聲稱因在學校玩水樽倒瀉水，事後遭父親趕出家門逾3小時，兼「唔畀佢食飯，水都唔畀飲」，即使男童返家道歉，仍遭父親拒絕入屋。街坊獲悉後報警求助。消息指，警方經調查及翻查閉路電視後，證實一名11歲男童於當晚在屯門和田邨被51歲父親罰站走廊後，曾兩度獨自離開大廈並在公園逗留，期間未受父親監督。警方以涉嫌「疏忽照顧兒童」拘捕男童父親，男童送往屯門醫院檢查，個案將轉介社署跟進。



《香港01》正向社會福利署查詢事件。

有網民發文，指上周五（27日）晚上10時許，在新界某屋邨公園的滑梯位置發現一名就讀小學六年級的男童獨自坐下哭泣。

社交平台Facebook專頁「港澳執法部門、江湖猛人及突發事件關注組(香港&澳門)」有網民發文，指上周五（27日）晚上10時許，在新界某屋邨公園的滑梯位置，發現一名就讀小學六年級的男童獨自坐下哭泣。網民上前慰問，男童透露自己患有過度活躍症，當日在學校玩水樽時不慎倒瀉水在枱面及地上，老師通知家長後，父親「好嬲」，傍晚6時許將他趕出家門，兼且「唔俾（畀）佢食飯，水都唔俾（畀）飲」。

帖文續指，男童由傍晚6時至晚上10時期間，曾嘗試返回家門向父親道歉，求父親讓他回家，惟均遭拒絕；至晚上10時半左右，兩名好心街坊陪同男童再度上樓嘗試敲門，父親應門時僅稱：「唔好煩我啦……」男童隨即「耷頭」折返升降機大堂。

在場街坊見狀立即報警，等候警員到場期間，大廈保安曾一度嘗試帶同男童上樓，惟街坊指男童曾稱平日亦遭父親體罰，擔心他貿然入屋會捱打，遂大聲叫保安將男童帶回樓下，最終警員於晚上11時許到場了解跟進。發文者坦言：「希望男仔冇事。」

警方接報到場向男童了解情況。(「港澳執法部門、江湖猛人及突發事件關注組(香港&澳門)」專頁圖片）

警查天眼揭男童兩度獨自離大廈 51歲父涉疏忽照顧被捕

消息指，涉事男童11歲，與51歲父親自2022年起居於屯門和田邨和彩樓。而男童自4歲起確診患有過度活躍症，需定期到屯門醫院接受治療。當日父親因男童在學校行為不當，懲罰他站在住所外走廊。直至當晚10時40分，有途人發現男童獨自在和彩樓外公園徘徊，因擔憂而報案。據知，警員到場尋獲男童，初步檢查並無發現表面傷勢，曾護送男童返家交由父親照料。

但警方進一步翻查閉路電視顯示，男童傍晚6時許曾獨自乘升降機下樓，至晚上10時02分返回家門外，遭父親拒絕入屋；男童於晚上10時許再度獨自離開和彩樓，在樓下公園逗留，期間一直未受父親監督。警方揭發男童曾兩度獨自離開大廈，並在公園逗留，遂以涉嫌「疏忽照顧兒童」拘捕51歲父親。男童其後被送往屯門醫院檢查，案件列作「對所看管兒童或少年人虐待或忽略」，交由屯門警區刑事調查隊第二隊跟進。