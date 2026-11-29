屯門11歲ADHD男童公園獨泣 揭遭罰企趕出門逾3小時 51歲父被捕
屯門發生懷疑虐兒事件。有網民昨日（28日）在社交平台發文，指上周五（27日）晚上在屋邨公園滑梯發現一名就讀小六、疑患有過度活躍症（ADHD）的男童獨自哭泣。男童聲稱因在學校玩水樽倒瀉水，事後遭父親趕出家門逾3小時，兼「唔畀佢食飯，水都唔畀飲」，即使男童返家道歉，仍遭父親拒絕入屋。街坊獲悉後報警求助。消息指，警方經調查及翻查閉路電視後，證實一名11歲男童於當晚在屯門和田邨被51歲父親罰站走廊後，曾兩度獨自離開大廈並在公園逗留，期間未受父親監督。警方以涉嫌「疏忽照顧兒童」拘捕男童父親，男童送往屯門醫院檢查，個案將轉介社署跟進。
《香港01》正向社會福利署查詢事件。
社交平台Facebook專頁「港澳執法部門、江湖猛人及突發事件關注組(香港&澳門)」有網民發文，指上周五（27日）晚上10時許，在新界某屋邨公園的滑梯位置，發現一名就讀小學六年級的男童獨自坐下哭泣。網民上前慰問，男童透露自己患有過度活躍症，當日在學校玩水樽時不慎倒瀉水在枱面及地上，老師通知家長後，父親「好嬲」，傍晚6時許將他趕出家門，兼且「唔俾（畀）佢食飯，水都唔俾（畀）飲」。
帖文續指，男童由傍晚6時至晚上10時期間，曾嘗試返回家門向父親道歉，求父親讓他回家，惟均遭拒絕；至晚上10時半左右，兩名好心街坊陪同男童再度上樓嘗試敲門，父親應門時僅稱：「唔好煩我啦……」男童隨即「耷頭」折返升降機大堂。
在場街坊見狀立即報警，等候警員到場期間，大廈保安曾一度嘗試帶同男童上樓，惟街坊指男童曾稱平日亦遭父親體罰，擔心他貿然入屋會捱打，遂大聲叫保安將男童帶回樓下，最終警員於晚上11時許到場了解跟進。發文者坦言：「希望男仔冇事。」
警查天眼揭男童兩度獨自離大廈 51歲父涉疏忽照顧被捕
消息指，涉事男童11歲，與51歲父親自2022年起居於屯門和田邨和彩樓。而男童自4歲起確診患有過度活躍症，需定期到屯門醫院接受治療。當日父親因男童在學校行為不當，懲罰他站在住所外走廊。直至當晚10時40分，有途人發現男童獨自在和彩樓外公園徘徊，因擔憂而報案。據知，警員到場尋獲男童，初步檢查並無發現表面傷勢，曾護送男童返家交由父親照料。
但警方進一步翻查閉路電視顯示，男童傍晚6時許曾獨自乘升降機下樓，至晚上10時02分返回家門外，遭父親拒絕入屋；男童於晚上10時許再度獨自離開和彩樓，在樓下公園逗留，期間一直未受父親監督。警方揭發男童曾兩度獨自離開大廈，並在公園逗留，遂以涉嫌「疏忽照顧兒童」拘捕51歲父親。男童其後被送往屯門醫院檢查，案件列作「對所看管兒童或少年人虐待或忽略」，交由屯門警區刑事調查隊第二隊跟進。