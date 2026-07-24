退休父皮帶抽打過度活躍症女兒　官稱難教非動武理由囚4月准緩刑

退休父親承認在過度活躍症女兒不肯在客廳進食時，曾脫下皮帶抽打她，並令她小腿流血，他早前承認虐兒罪(DCCC 1421/2024)，案件今(24日)在區域法院判刑，法官練錦鴻指，明白被告管教這類兒童會感到極之氣餒，但這並非向女兒動武的理由，而事主與其母現已與被告分居，認為被告重犯機會低，判他入獄4個月，准緩刑2年。



被告NMS（現約71歲）承認1項虐兒罪，指他於2022年3至4月某日，在荃灣某單位虐待當時9歲的女童X。

被告NMS在區域法院認虐兒被判囚4月但准緩刑2年。(黃浩謙攝)

X不肯在客廳進食遭被告皮帶抽打

案情指，被告是女童X的生父，X和母親Y和被告住在荃灣某單位。事發於2022年3月至4月期間，9歲的X拒絕在客廳進食，被告因此發怒，X便返回睡房並上鎖。被告入房後用腰帶打X的小腿兩次。X的小腿感到疼痛，其後發現流血。

官稱孩子難教非動武理由

法官判刑時指明白管教患過度活躍症兒童是令人極之氣餒的事，因他們往往不聽人講道理，惟這並非對孩子動武的理由。

女童X曾投訴被告涉非禮 被裁罪名不成立

女童X原亦月投訴遭被告非禮，惟經審訊後被告被裁定罪名不成立。被告在這案被揭發後，X母已申請離婚，被告已沒有再與X母女同住。