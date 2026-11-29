港島筲箕灣滙豐銀行，據報有自動櫃員機發現可疑物件。今日（29日）下午1時許，有解款公司職員前往筲箕灣道306至310號滙豐銀行處理自動櫃員機的現款時，在其中一部提款機的按鍵蓋掩位置發現可疑裝置，於是報警求助。



據了解，可疑物被放在按鍵蓋掩。(林振華攝)

警方接報到場，封鎖整個自助理財易中心，並交由刑事調查隊接手。就現場所見，理財易中心內有兩部提款機、一部存款機、一部入票機及一部打簿機；而涉事則為入門口方向左邊第二部提款機。

調查人員向解款公司職員查問了解事件，隨後用螺絲批，在涉事的提款機蓋掩上，拆去一件可疑物件，帶走調查。經警方及職員處理及檢查確定安全後，涉事提款機可繼續使用。警方正調查事件，列作「求警調查」，事件中暫未有人被捕、亦未清楚可疑裝置為何物。

涉事提款機為入門口位置左邊第二部。便衣警員到場調查後，用螺絲批拆除可疑物再帶走檢驗。(林振華攝)

往過警方曾接獲有自動櫃員機被加裝讀卡裝置和針孔攝錄機的案件，警方建議市民如使用櫃員機，應留意附近是否有可疑人士徘徊遊蕩；同時，盡可能使用設置於室內的自動櫃員機，因為它們通常擺放得更為集中，受干擾的機會相對較小。

此外，警方提醒市民，養成在輸入個人密碼時遮蓋鍵盤的習慣，攝錄機便無法拍攝得所輸入的號碼。如發現有任何異常的物件附加於自動櫃員機，請即停止使用並通知警方。