新型詐騙？櫃員機存500元失敗　竟問他人換鈔　網民憂偽鈔或賊贓

銀行櫃員機新型詐騙？有網民發文表示，於銀行櫃員機提款時，旁邊使用存鈔機的人手持的500元一直未能成功存入，竟詢問附近的人是否願意更換。而樓主警覺性高，擔憂是假鈔，未有與對方更換。



其他網民留言讚樓主做法正確，「我唔理張500蚊係真係假，但睇住部機唔accept就點都唔會換」、「做得啱呀，可能係偽鈔，可能係賊贓，一定唔會同佢換」、「今時今日詐騙咁盛行，去拎個郵件都可以係詐騙」。



有網民發文表示，於銀行櫃員機提款時，旁邊使用存鈔機的人手持的500元一直未能成功存入，竟詢問附近的人是否願意更換。（資料圖片）

該網民於Threads發文指出，於銀行櫃員機提款時，「隔籬條友張500蚊入落好多次部atm都唔接受，竟然問附近啲人同佢換，我點知你嗰張係咪假鈔」。

櫃員機存500元失敗 竟問他人換鈔

網民直呼，「自己入唔到要人哋換張畀佢？夠癲！咁都問得出」、「入唔到咪算囉！咁堅持做乜？仲要同人換咁onX，佢面皮都幾厚」、「櫃員機都唔收，憑咩覺得人哋會收，去銀行換囉」、「點解我要冒着呢個風險？冒着你有機會係假鈔嘅情況同你更換」、「部機唔收未必係假，我會搵第二部機試，不過問人換都幾黐線，肯換嗰個就真係傻」。

有網民表示，「部機唔收未必係假，我會搵第二部機試」。（資料圖片）

網民：部機唔收未必係假

有網民指出，存鈔失敗的紙幣也未必是假鈔，「試咗幾次唔得就換過張入先係正確做法，唔係一定假先入唔到」、「入錢機唔係辨認到晒所有合法紙幣，有唔少情況係無原因地拒絕，真嘅銀紙都唔收」、「我試過攞多咗錢想入返，佢自己出嘅錢自己唔收」、「太新淨嘅紙幣成日都唔接受」。

有網民教路，「銀紙太直可以揸皺佢，打返直再試，以前啲機好廢，新年利市錢總有幾張要咁搞」。

金管局列真港幣鈔票6個防偽特徵

收到假銀紙隨時損失慘重。到底如何分辨真假港元鈔票？金管局網頁就列出鈔票6個防偽特徵，包括「動感光亮圖案」、「開窗金屬線」、「凹凸手感」、「隱藏銀碼」、「高透光水印」、「熒光透視銀碼」，大家收到鈔票時可留意。

500港元紙幣防偽特徵▼▼▼

500港幣紙鈔有6個防偽特徵。（金管局）

50港元紙幣防偽特徵▼▼▼

50港幣紙鈔有6個防偽特徵。（金管局）

（Threads@ty_takyu）