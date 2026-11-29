青衣油庫附近一間物流公司的鐵皮倉今午（29日）發生三級大火，火勢猛烈，濃煙席捲半空，遠處亦清晰可見。為防止火勢蔓延至附近油庫，消防處特別調派19輛消防車到場為油庫射水降溫，並啟動油庫的水簾系統及水炮。



現時本港設有多個儲存燃油的地方，包括青衣南、機場、屯門、將軍澳及鴨脷洲。當中儲油量最多的地方，即為青衣島南部的油庫群，當地集中了多間主要石油公司的大型儲油設施。翻查資料，港府於上世紀70至80年代，將分散在市區的油庫，集中遷往青衣島南部及西部，原因主要是當年的安全考量、以及方便海上運輸。

就現場所見，涉事鐵皮倉火勢猛烈，濃煙湧上半空。鐵皮倉屋頂亦被燒至下陷。(王譯揚攝)

以方便運輸方面，翻查資料，青衣西南一帶如青衣路、青強街及南灣角沿海等，可建設深水碼頭，方便大型遠洋油輪直接停泊卸油。早期香港油庫曾分布於荔枝角，茶果嶺及荃灣等地段，隨著新市鎮發展，如今已改建成美孚新邨、麗港城及海濱花園等市區樓宇。

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山脈分隔青衣南北 油庫遠離民居

而以安全考量方面，因燃油及石油氣屬高度易燃危險品，有必要將其與居民隔絕。翻查資料顥示，青衣島西南面與民居相隔頗遠，而且島上有「三支香」（又稱青衣山）及寮肚山一帶的連綿山脊，作為與民居的天然屏障。而青衣民居集中在島上東北及中部位置，故能提供足夠的風險緩衝區。

根據國際間的風險評估資訊，油庫假如災難發生，現場的500米內為核心毀滅區。極高溫火球及衝擊波，或會令廠房及鋼結構嚴重倒塌，生命安全難以受到保障；即使1公里範圍仍屬高危區。而1至3公里範圍，即青華苑、長康邨及美景花園一帶，爆炸衝擊波仍有機會令樓宇玻璃爆裂。

幸而，全香港油庫均設有自動感應灑水降溫系統（即「水簾」）及化學泡沫滅火裝置；消防處亦配備大型泡車、泡炮等戒備；滅火輪亦可在海面協助海陸灌救支援。

起火的鐵皮倉，與附近一個油庫儲油缸（圖上方位置）相隔僅數十米。(王譯揚攝)

消防處為油庫射水降溫 啟動油庫水簾系統及水炮

消防處今日（11月29日）下午5時36分接獲報告，指青衣路一個鐵皮貨倉發生火警，並於下午5時53分升為三級。消防人員現正進行滅火行動，火勢已於下午7時09分被包圍。

為防止火勢蔓延至附近油庫，消防處特別調派19輛消防車到場為油庫射水降溫，並啟動油庫的水簾系統及水炮，以策安全。如市民受到隨風飄散的煙霧和異味影響，請盡量留在室內、關閉門窗，並保持鎮定。

青衣路設有油庫，並設有多個儲油缸。(王譯揚攝)

青衣油庫附近亦曾發生火警。2020年9月7日晚上11時左右，青衣路49號一個回收場起火，消防列作二級火警處理。火警約兩個半小時後被救熄，無人受傷。火警現場距離火場約300米外，設有多個大型儲油缸。上述火警現場，與今次三級火現場相距超過1公里。