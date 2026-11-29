青衣路18號與青南街交界、近青衣油庫一間物流公司鐵皮倉，今日（29日）下午約5時36分，下午5時53分被升為三級，現正動用3條喉及3隊煙帽隊撲救。



消防處表示，火勢已於下午7時09分被包圍，為防止火勢蔓延至附近油庫，消防處特別調派19輛消防車到場為油庫射水降溫，並啟動油庫的水簾系統及水炮，以策安全。

消防處現正進行滅火行動。如市民受到隨風飄散的煙霧和異味影響，請盡量留在室內及關閉門窗，並保持鎮定。

就現場所見，涉事鐵皮倉火勢猛烈，濃煙湧上半空。鐵皮倉屋頂亦被燒至下陷。(王譯揚攝)

火警發生於今日（29日）下午約5時36分，據報青衣路18號與青南街交界、近青衣油庫一間物流公司鐵皮倉起火，該處有至少6個倉及存放有易燃物，驚動多人報案。消防接報趕至現場，並於下午5時53分將火警升為三級，同時疏散油庫職員。此外，消防滅火輪亦趕至現場對開海面，協助射水撲救。火警中暫未接獲受傷報告。

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現場火勢猛烈，濃煙席捲半空，遠處亦清晰可見。消息稱，消防正極力阻止火勢蔓延至附近油庫。此外，涉事的鐵皮倉屋頂亦被燒至下陷；救火期間，火場間中亦會出現「嘭」一聲的巨響。就現場所見，火場數十米外已有一個大型儲油缸。

起火的鐵皮倉，與附近一個油庫儲油缸（圖上方位置）相隔僅數十米。(王譯揚攝)