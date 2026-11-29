社交平台Threads今日（29日）流傳一則奇聞。多位市民行經銅鑼灣希慎廣場門口及附近街道，發現一名男童「無穿無爛」席地而坐行乞，其身擺有一個紙箱，身側的紙皮則寫有：「我打爛水晶擺件要賠錢，求各位叔叔阿姨哥哥姐姐幫幫忙！」的字句。另有網友表示，較早前該名男童疑在精品百貨公司「連卡佛」打爛水晶，聲稱聽聞其母親事後被追索賠償1萬元。隨後有人竟取來紙箱要求兒子將款項「乞返嚟」，有現場人士報警求助。



警方表示，今日（29日）晚上近7時接獲上址「連卡佛」職員報案，指一名11歲男童在櫃檯打爛兩件水晶飾品，總值約港幣2,000元，惟其37歲母親拒絕賠償，雙方爭執。警員到場調停，案件最終列作「發現財物損毀」處理。據悉，商家考慮循民事索償。



有市民行經銅鑼灣希慎廣場對開，發現一名男童「無穿無爛」席地而坐行乞，身側的紙皮寫有「我打爛水晶擺件要賠錢，求各位叔叔阿姨哥哥姐姐幫幫忙！」的字句。（Threads@hiuka__）

帖文引起網民熱議，不少人不解涉事母親的舉動：「想問個老母：你個仔打爛嘢點解要大家承擔？」、「呢個阿媽真係痴線， 唔識教唔好生啦，小朋友好可憐」；有人指出要求兒童行乞或觸犯法例：「教仔嚟講ok，負返責任，但行乞係香港係犯法」、「除咗衰行乞，仲可以衰多條虐兒罪 ，知道個仔百厭，又冇本事教就盡量唔好帶佢去shopping啦」

警方到場了解事件。（Threads@jessie.p.jet）

根據《簡易程序治罪條例》（第228章）第26A條，任何人如到處流浪，或置身於任何公眾地方、街道或水道，以乞取或收取施捨，即屬犯罪。任何人導致、促致或鼓勵兒童作出上述行為，亦屬犯罪。 首次或第二次定罪，可處罰款2,000元及監禁1個月。第三次或其後定罪，可處罰款2,000元及監禁12個月。