港島筲箕灣道一間滙豐銀行，今午（29日）揭發其中一部提款機的按鍵蓋掩位置被設可疑裝置，警方檢走調查。案件更多細節曝光，消息稱，今早9時許，有關櫃員機發出異常活動警報；滙豐銀行技術人員聯同另一職員，奉召前往檢查，期間發現一個額外讀卡晶片，同時在櫃員機鍵盤上方發現一個微型攝影機，於是報警。據了解，警方暫將案件列作「有犯罪或不誠實意圖而取用電腦」跟進。滙豐發言人表示，警方已到場並調查事件；由於調查仍在進行中，不宜進一步評論。



香港資訊科技商會榮譽會長方保僑指出，額外讀卡晶片、再配合鍵盤上方的微型攝影機，是較新型的盜取資料手法。不法分子有機會在市民插入提款卡時竊取卡資料，同時透過攝影機偷窺市民輸入的密碼，再製成偽造提款卡盜取存款，對市民的資金及個人資料構成直接威脅。



香港資訊科技商會榮譽會長方保僑。（資料圖片／夏家朗攝）

他呼籲市民切勿掉以輕心，建議可以考慮改用手機應用程式登入提款機，以「無卡提款」方式提取現金，就毋須在提款機上插入提款卡及在按鍵上輸入密碼，從而減低密碼被側錄裝置竊取的風險。

如欲使用無卡提款，市民只需透過已認證的銀行手機應用程式進行身份認證，再按照提款機指示完成操作，便可更安全地提款。他提醒，使用手機應用程式時，亦應透過官方渠道下載，並啟用生物認證及雙重認證，加強戶口保障。

假如真的要用卡提款，方保僑提醒在使用提款機前，應先留意機身及按鍵蓋掩有否鬆動、凸起、或與其他提款機不同。如發現異常，應即時停止使用並通知銀行及報警。同時，他提醒市民輸入密碼時應以另一隻手遮擋，避免密碼被旁人或鏡頭窺見；提款後亦應盡快取回卡片及收據，並留意銀行戶口有否異常交易。

據了解，可疑物被放在按鍵蓋掩。(林振華攝)

涉事提款機為入門口位置左邊第二部。便衣警員到場調查後，用螺絲批拆除可疑物再帶走檢驗。(林振華攝)

過往警方曾接獲有自動櫃員機被加裝讀卡裝置和針孔攝錄機的案件，警方建議市民如使用櫃員機，應留意附近是否有可疑人士徘徊遊蕩；同時，盡可能使用設置於室內的自動櫃員機，因為它們通常擺放得更為集中，受干擾的機會相對較小。

此外，警方提醒市民，養成在輸入個人密碼時遮蓋鍵盤的習慣，攝錄機便無法拍攝得所輸入的號碼。如發現有任何異常的物件附加於自動櫃員機，請即停止使用並通知警方。