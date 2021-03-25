復必泰疫苗│保安經理行山猝死　身體健康非長期病患　一周前打針

撰文： 凌逸德 最後更新日期： 2021-03-25 22:22

一名59歲男子今早於西貢麥理浩徑第二段行山期間昏迷，他由飛行服務隊送往東區醫院後證實不治。衞生署晚上表示，59歲男子於7日前（3月18日）在彩虹道羽毛球中心社區疫苗接種中心接種復必泰新冠疫苗。 據了解，59歲死者李國威任職保安經理，與家人同住九龍灣。李是資深行山者，一向身體健康，無長期病患及做手術等紀錄，最近亦未有出現不適，行動自如，今早如常獨自出發前往麥理浩徑行山，至早上9時仍有向妻子傳短訊報告位置。

男子由飛行服務隊送往東區醫院後證實不治。（無綫電視提供）

衞生署晚上公布，醫管局接獲一名59歲男子，今日於西貢被遠足人士發現失去知覺，由政府飛行服務隊送往東區醫院後證實死亡。衞生署指男子於3月18日在彩虹道羽毛球中心社區疫苗接種中心接種復必泰新冠疫苗，署方指死者在接種後逗留在接種中心觀察期間並沒有不適紀錄。

據了解，李國威有5年獨自行山經驗，據悉他過去並無長期病及做手術等紀錄，他7日前（3月18日）接種復必泰新冠疫苗，最近亦未有出現不適及行動自如。於今早7時許，李如常獨自出發前往行山，至早上9時仍有向妻子傳短訊及自拍，透露自己由西灣村經麥理浩徑前往東壩方向。

至早上11時，有行山人士途經麥理浩徑二段，發現李倒臥地上，逐漸失去知覺及呼吸困難，於是報警求助，及為李進行心肺復蘇術，事主其後由飛行服務隊送往東區醫院搶救，惟於中午12時39分證實不治。警方將案列作送院時死亡，死因有待進一步調查。