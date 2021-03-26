香港自由之書涉眾籌逾400萬　部分作投資購物　25歲女公務員被捕

撰文： 凌逸德 最後更新日期： 2021-03-26 19:47

警方拘捕一名25歲女子，涉嫌於2019年起，透過網上社交平台眾籌支援被捕人士，涉及金額達400多萬元，惟警方調查發現，有人將部分資金用作個人購物及投資，今日（26日）警方毒品調查科財富調查組，以涉洗黑錢將女子拘捕。 據了解，該名被捕女子為組織「香港自由之書」女成員，同為康文署公務員。警方調查發現該組織另外涉及2名成員，包括一名男學生及男文員，該兩名男子已離港，正被警方通緝。

翻查香港自由之書Facebook專頁，於2019年起發起眾籌，目的協助為反修例運動中被捕人士。而於去年12月，專頁稱一名於新屋嶺受到警員粗暴打腳，需要輪椅幫助的女子於海外逃亡，指因無收入及需要醫療費用，貼出銀行戶口號碼呼籲公眾「買貨」。至今早專頁曾發帖文指海外義工涉洗黑錢被入屋搜查，籌款戶口暫停使用，直至另行通知。

毒品調查科財富調查組高級偵緝督察勞逸雋表示，警方早前接獲線報，懷疑兩個本地公司銀行戶口作洗黑錢用途，調查發現一個團伙透過社交平台作眾籌活動，聲稱用作支持被捕人士生活及醫療用途，並向公眾提供該兩個公司銀行戶口資料作收款用途。

警：款項用作購買名牌手袋、電子產品及證劵買賣

勞逸雋指，該兩個本地公司銀行戶口，於2019年8月至去年12月間，一共收取約208萬元，當中部份款項轉帳至另一個本地個人銀行戶口，調查亦發現該本地個人銀行戶口，另外收取約250萬元來歷不明資金，款項其後用作包括個人消費，例如購買名牌手袋及電子產品等，及個人證劵買賣，金額仍在調查中。勞逸雋指有關用途明顯與宣稱眾籌目的不相符，涉嫌干犯欺詐罪，而處理犯罪得益則有機會涉嫌「洗黑錢」。另外部分資金亦轉帳到同一名戶口持有人的海外個人銀行戶口，情報顯示存到海外款項與海外讀書進修相關。

毒品調查科財富調查組今日採取拘捕行動，以「洗黑錢」罪拘捕一名25歲本地女子，她為涉案個人戶口其中一名認可簽署人，警方檢獲現金、電話、銀行文件等等；並凍結相關銀行及證券戶口約27萬元。被捕女子仍被扣留調查，警方現正追查資金來源及去向。勞逸雋指調查亦發現涉案另外兩名主腦，分別為一名20歲涉案公司男董事兼戶口持有人，及一名29歲男子為個人戶口持有人。勞逸雋稱，雖然其網頁聲稱他們仍在本港及繼續用不同借口籌款，但早於去年8月兩人已離開香港，現正被通緝。

勞逸雋指洗黑錢屬非常嚴重罪行，根據《有組織及嚴重罪行條例》，洗黑錢罪一經定罪最高刑罰為監禁14年及罰款港幣500萬元。根據《盜竊罪條例》，欺詐罪一經定罪最高刑罰為監禁14年。警方提醒市民，隨互聯網及社交媒體迅速發展，出現林林總總的眾籌活動包括捐贈眾籌，市民沒有掌握充分資料，亦不能核實相關原因，呼籲故此捐款前要小心。