模擬濾水廠氯氣洩漏　逾200人跨部門演習　警首用3D、AR技術救援

撰文： 黃廸雯 最後更新日期： 2021-03-30 20:38

今日（30日）警方聯同消防處、政府飛行服務隊、水務署、民政事務處、社會福利署及民眾安全服務隊，進行代號「航標」跨部門重大事故演習。演習模擬荃灣油柑頭的濾水廠發生氯氣洩漏意外，多名水務署職員受傷被困。演習中，警方首次運用了多個創新科技救援，包括培訓科技科開發的三維科技及擴增實境技術建立濾水廠的電腦模型，協助各部門制定最佳的救援方法及路線。

是次演習逾200名人員參與，人員包括荃灣警區、新界南總區衝鋒隊及機動部隊、網絡安全及科技罪案調查科網絡安全審定及事故應變隊和警察學院培訓科技科聯同消防處所屬分區消防局、危害物質專隊、危害物質專隊支援隊等政府部門。

演習模擬位於荃灣油柑頭的濾水廠發生氯氣洩漏，多名水務署職員受傷被困，警方與各單位隨即到場處理，於現場架起封鎖線。消防人員到場後，隨即進入濾水廠拯救受傷及受困職員，另於濾水廠外設立洗消充氣帳篷，供懷疑受氯氣污染的水務署職員及進入污染區的救援人員清洗。

練習亦模擬其中一名傷者吸入過多氯氣，情況嚴重，並在送院途中遇上嚴重交通擠塞，消防處立即要求政府飛行服務隊協助，緊急將該名傷者送往醫院救治。由於氯氣持續擴散，經救援人員評估後，民安隊及警方緊急疏散鄰近約40名居民。民政事務處亦於梨木樹社區會堂開設臨時庇護中心，並由社會福利署人員負責協助安置居民。

警方表示，是次演習是測試及提升各單位的指揮及協調能力，加強人員的專業知識、處理大型事故時的應變能力，並提升警隊與相關政府部門及機構在處理大型事故時的協作和溝通。