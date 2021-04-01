黃埔慘案｜IT公司老闆財困　圖殺全家自盡　釀夫妻死兩兒傷犬陪葬

撰文： 陳康智 余睿菁 最後更新日期： 2021-04-01 17:47

今（1日）早上8時許，紅磡黃埔花園5期青樺苑5座一單位發生倫常慘案，一名49歲男子以刀斬殺熟睡中的48歲妻子後，欲再襲擊兩名兒子不果，其後反鎖自己在廚房並以刀刺頸自盡，夫婦送院雙亡，兩名分別15及18歲的兒子受傷送院，單位內亦一隻狗亦被割頸亡。據了解，男戶主為一間IT公司大股東，惟近日資金無法週轉，陷入財困。 警方交代案情指，男事主與妻子結婚25年，以往並無家庭暴力紀錄，關係良好；男事主疑因近半年公司經營不善陷入財困，萌生殺機。警方在現場沒有檢獲遺書，現列案件作謀殺、自殺及傷人案處理。

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九龍城警區刑事總督察黃世君（右）交代案情。（余睿菁攝）

夫婦結婚25年 無家暴紀錄

九龍城警區刑事總督察黃世君交代案情指，警方今日早上8時39分接獲死者15歲細仔報案，指其49歲父親正持刀攻擊家人，並正與其18歲的兄長糾纏。警方於8時47分到場，發現2名兒子受傷但清醒，48歲女戶主頸部有4至5刀刀傷倒卧於主人房，身旁有大量血跡。男戶主則反鎖自己在廚房內，警員破門而入行發現他亦身受重傷，身旁則遺下一把刀。

全部傷者均被送往伊利沙伯醫院搶救，惟案中父母分別於9時16分及9時11分失救離世。長子及幼子則分別胸口、手及下巴、後頸受傷，正接受詳細身體檢查。

圖殺全家一穫熟 兩子反抗受傷避一劫

警方指，案中男死者與女死者已結婚25年，生前並無家暴或向社福機構求助的紀錄，關係良好，最近鄰居亦無聽到涉案家庭爭執。相信事件起因為男死者經營的電腦網絡公司近半年陷入財困，萌生殺機。警方於現場檢獲3把家用陶瓷刀，刀連柄長32厘米,﹑刀鋒 20厘米，相信為犯案兇器，但並無檢獲遺書。