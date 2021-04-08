沙田開槍｜行車證過期遇查狂飆8公里　警方：開槍合情合理合法

撰文： 黎靜珊 馮國良 鄧栢良 最後更新日期： 2021-04-08 20:51

沙田一輛銀色私家車逃避警方截查，在繁忙道路上演「碰碰車」圖突圍，司機最終被警員開槍擊中右肩制服。新界南總區重案組一隊總督察吳德南指，交通部自動車牌識別系統在吐露港公路近馬料水往沙田方向，發現該車行車證過期，用揚聲器要求車輛停下無果，私家車更加速狂飆8公里，衝數盞紅燈後駛到至威爾斯親王醫院對開遇前車阻礙，不斷駛前褪後撞向周邊車輛圖突圍，先後波及6輛車，最終被警員開槍制服。 吳強調警員已多次響號，並口頭警告要求司機落車，警告無果下開槍是「合情合理合法」。警方拘捕45歲姓孔司機，發現他的駕駛執照於2015年已過期。孔涉危險駕駛等6宗罪，由於車上有老虎鉗等可用作爆竊工具，車上女友同涉「藏有工具作非法用途」被捕。

新界南總區重案組一隊總督察吳德南講解銀色私家車逃避警方追截的經過，今日（8日）上午9時53分，新界南交通隊在吐露港公路近馬料水往沙田方向，以自動車牌識別系統偵測到一輛銀色私家車，行車證過期。交通警上車追截，並以揚聲器要求司機停車，但司機不但無停低更加速離開，與警員展開追截。

銀色私家車沿大埔公路，一路駛至近沙田路，由快線突然轉入慢線到瀝源路，至少衝了一紅燈。抵達瀝源路後，不斷在沙田區左穿右插，至少衝了三支紅燈。當銀色車去到大涌橋路近沙角邨、乙明邨外，遇到紅燈停下，與此同時警車追到，一名男警落車想拉開車門，但司機無開門、並鎖門，更即時將車褪後，由快線駛去中線，撞開停在中線的私家車逃離現場。

警員見前車車主無受重傷，立即上車繼續再追。銀色車去到沙田路遇塞車，竟反方向掉頭逆線行駛，一路經銀城路到達威爾斯親王醫院對開的一盞紅燈停下。警車追及，銀色車在快線和中線兩架的士間穿越爬頭，但發現前面有巴士，又被阻去路。於是一名交通警長及警員，分別落車到銀色車旁警告叫司機落車，「一邊擎槍戒備，一邊發出警告叫佢唔好再傷及途人，但係呢架車無聽不特止，仲立即向後行倒駛，經過的士後再撞向警車車頭，再向前撞向巴士尾部，企圖再想撞開。」

（香港01製圖）

吳德南表示，兩名警員不斷在旁大聲警告，又擎槍警告司機，但司機無停止再駛後再撞後面的士，「為咗防止司機再咁瘋狂駕駛引致他人受傷或者有性命危險，警長開一槍，打中司機右邊賻頭後面，車停打打爛兩邊門玻璃，上車制服一名男子。」

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被問到在沙田繁忙路段是否安全，吳承認路段多車，警員受過訓練並有指引，涉事司機對自己、對其他通路使用者構成危險，強調「在此環境（開槍）是合情合法合理...影響無辜人機會都係比較細。」又指警員在距離司機4、5步距離開槍。經初步調查，涉案司機並非車主，正調查二人關係。

銀色私家車上另有一名女子及一名手抱女嬰。警員在車內檢獲可用作爆竊的老虎鈞、鉗、鑿、手套等工具。警方拘捕車上男女，二人為情侶關係，均有案底，2歲女嬰是他們的女兒。男被捕人45歲姓孔有黑社會背景，報稱任職地盤散工，涉嫌危險駕駛、狂亂駕駛、行車證過期、行車時無有效執照，沒有第三者保險而使用車輛，以及藏工具可作非法用途6宗罪被捕。其37歲報稱任職侍應的黃姓女友，則同涉藏工具可作非法用途被捕。