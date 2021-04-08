沙田開槍｜沙田私家車避警截查狂飆　警長開槍打中司機右肩

撰文： 黎靜珊 馮國良 鄧栢良 最後更新日期： 2021-04-08 15:48

沙田發生警員開槍事件，今（8日）上午10時許，一輛銀色私家車在沙田被警方識別到行車證過期，警員於是展開追截。私家車沒有理會指示停車，反而狂飆10多公里，至威爾斯親王醫院對開被困車龍中，警車追至，兩警擎槍警告喝令司機落車不果，司機仍試圖將車駛前褪後突圍，結果撞及1輛巴士、2輛的士、2輛私家車。警長警告無效後向目標車輛開了一槍，打中司機的右肩。中槍男子被捕，清醒送往威爾斯親王醫院治理。事件中另有5人送院，包括兩名警員及灰色私家車上一名2歲女童。

沙田一輛私家車被警方識別到行車證過期，警員於是展開追截。私家車沒有理會指示停車，狂飆至威爾斯親王醫院對開被迫停車，司機試圖將車輛前後碰撞，波及私家車、1架巴士及1輛的士。警長向目標車輛開了一槍，打中司機的右肩。中槍男子清醒送往威爾斯親王醫院治理。

+ 9 + 9 + 9

現場遺下血漬及玻璃碎，警員取去被波及的士行車紀錄儀作進一步調查，巴士右邊車尾被撞爛。大批警員封鎖現場調查。

現場消息指，涉事銀色私家車先在沙田圍道撞到一架寶馬房車，然後無視警方停車要求，右轉入銀城路，卻遇燈位被困車群中，私家車欲爬頭不果，前方一輛巴士阻擋。未幾警車追至，2名警員落車，擎槍警告喝令司機落車，但對方未有理會，反而駛前褪後企圖突圍，一名警長開槍打爆私家車玻璃窗，並拔槍打中司機右肩，將他拘捕。而私家車當時亦有一名女子及一名2歲女童。事件中另有5人送院，包括灰色私家車上一名2歲女童受驚，兩名警員輕傷、受波及的私家車女司機和的士司機均頸部及腰部受傷。

事發前，警方交通部執法及管制組在吐露港公路進行車牌識別系統行動，行動中系統識別出一輛私家車行車證已過期，並展開追截。不過私家車並沒有理會指示、更沒有停車，繼續狂飆至威爾斯親王醫院對開，在警車欄截下被迫停車。司機試圖將車輛前後碰撞，波及1輛巴士、2輛的士、2輛私家車。



運輸署宣布因交通意外，銀城街往小瀝源路方向近插桅杆街的部份行車線封閉，駕駛人士只可使用餘下行車線行車。現時上址交通繁忙。