童黨欺凌│彩虹邨12歲女童遭掌摑淋啤酒　警拘1男2女

撰文： 魯嘉裕 黃廸雯 最後更新日期： 2021-04-08 23:59

黃大仙發生女童昨日（7日）凌晨發生欺凌事件，一名12歲女童在彩虹邨疑因與人發生爭執結怨，被多名男女掌摑近10巴及用啤酒照頭淋，更偷走其斜揹袋，女童父親憑手機GPS追蹤到女兒的位置，並趕往現場救女。警方經調查後，今日拘捕介乎14至22歲的1男2女，相信案件涉及童黨欺凌問題。

事發當日（7日）女童被摑傷面部及淋啤酒，事後送院治理。

黃大仙警區刑事調查隊第1隊偵緝督察吳嘉傑表示，警方前日（6日）晚上約11時接報，一名父親指其12歲女兒原於啟德啟晴邨一帶與朋友耍樂，其後被約至彩虹邨綠晶樓一帶繼續玩耍，當於上址期間，女兒被多名男女掌摑及倒飲料於其頭上，女兒放於附近的斜揹袋亦不翼而飛。



警方經調查及情報分析後，相信案件涉及童黨欺凌問題，鎖定涉案人士身份後於今日下午及傍晚，於黃大仙區拘捕一名報稱為地盤工人的22歲男子，2名分別18及14歲、報稱為電話接線生及學生的女子。3人現正被扣留調查，吳嘉傑指警方正了解其他涉案人士身分，不排除有更多人被捕。

吳嘉傑指警方正了解其他涉案人士身分，不排除有更多人被捕。（黃廸雯攝）

吳嘉傑指，部份被捕人與受害人有共同朋友，相信因受害人較早前曾與人口角發生爭執，其後，被約至彩虹邨綠晶樓案發現場。吳嘉傑稱警方一直高度重視涉及未成年人士罪案，亦不會容忍一切針對未成年人士或牽涉童黨欺凌問題罪案。

警方表示，事件中3名被捕人士，分別為1名14歲女童、1名18歲姓謝女子及1名22歲姓田男子，他們涉嫌「普通襲擊」被捕，現正被扣留調查。案件交由黃大仙警區刑事調查隊第一隊跟進。