警破網騙集團　鋼琴老師痛失900萬元　9人涉洗黑錢9億元被捕

撰文： 黃廸雯 陳浩然 最後更新日期： 2021-04-09 19:34

有犯罪集團利用網上情緣及網上投資活動詐騙55名受害人，再利用「傀儡戶口」洗黑錢，涉款9億元。警方網罪科網絡安全及科技罪案調查科成功破案，9男女涉「處理已知道或相信為代表從可公訴罪行的得益的財產」（洗黑錢罪）被捕。警方表示，牽涉的詐騙金額逾3,500萬元，其中最大一宗損失的受害人為一名鋼琴老師，他被騙投資礦原料，損失達900萬元。

（陳浩然攝）

警方網絡安全及科技罪案調查科范俊業總督察表示，該犯罪集團於去年2月至今年1月，透過社交媒體認識受害人，利用花言巧語誘騙受害人投資不同項目，例如虛擬貨幣、外匯交易等，並指示受害人匯款及轉賬到不同的銀行戶口，其後騙徒就會不知所終。調查相信集團涉及55宗於去年2月至今年1月所發生的騙案，牽涉金額逾3,500萬元。7男48女受害人，年齡介乎19至55歲，損失金額由1100元至900萬元不等。最大一宗損失為一名鋼琴老師，被騙投資礦原料，分27次共將900萬元給予騙徒。

警方調查發現，集團利誘他人提供「傀儡戶口」，用作收取從受害人身上騙取的金錢，其後再轉走犯罪得益。過去半年，該集團已清洗超過9億元犯罪得益，牽涉超過300個傀儡戶口。

網絡安全及科技罪案調查科總督察范俊業交代案情。（陳浩然攝）

網罪科經調查後，成功鎖定一個活躍於本港犯罪集團。調查相信他們租借工廈單位作為洗黑錢營運中心。警方於周三（7日）起一連兩日採取「標冠」拘捕行動，5男4女，年齡介乎27至51歲，涉嫌「處理已知道或相信為代表從可公訴罪行的得益的財產」（俗稱洗黑錢）罪被捕。所有被捕人已獲准保釋候查，須於5月上旬向警方報到。

被捕人士當中包括4名集團骨幹成員，警方相信行動成功瓦解一個活躍本地的犯罪集團。行動中，警方共檢獲6部電腦、28部智能電話、75張銀行提款卡和現金35萬元。警方將再以銀行記錄調查資金流向，不排除將會有更多人士被拘捕。

范俊業表示，警方去年共接獲1,449宗關於網上情緣及投資騙案，數字較2019年上升90%，牽涉金額約4.8億元。警方提醒市民，切勿輕易接受交友邀請及相信初相識的網友；不應隨便向他人透露個人資料或相片；核實投資產品真偽等。

根據《盜竊罪條例》（第210章）第17條，任何人以欺騙手段而不誠實地取得屬於另一人的財產，意圖永久地剝奪該另一人的財產，即屬犯罪，可處監禁10年；而根據《有組織及嚴重罪行條例》（第455章）第25條，如有人知道或有合理理由相信任何財產全部或部分、直接或間接代表任何人從可公訴罪行的得益而仍處理該財產，即屬犯罪，可處罰款500萬港元及監禁14年，市民切勿以身試法。