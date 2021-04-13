青衣薩莉亞意粉現異物　食環證實為鼠類頭部　稱如發現違規或檢控

撰文： 魯嘉裕 最後更新日期： 2021-04-13 21:15

青衣長發商場薩莉亞餐廳，日前食物疑驚現懷疑老鼠頭遭投訴，食環署跟進調查及檢走食物樣本檢驗。食環署今日（13日）指，異物經檢驗後證實屬於鼠科類的部份頭部，如有足夠證據證明食肆違反相關衞生條例，會考慮作檢控。

記者晚上8時許到餐廳視察，入座率約2成。（黃廸雯攝）

記者晚上到餐廳視察，食客陳姑娘指有看到相關報導，但表示不擔心食物安全，「外賣會唔會有人整蠱佢呀，無理由咁都睇唔到」，又稱過往都有光顧餐廳，認為店內衛生不錯。黃先生與女友今晚前來用膳，得悉事件後一度猶豫，但最後決定如常光顧，認為餐廳於事後會比較注意衛生，自己亦會小心檢查食物方進食。

據目擊者早前向《香港01》表示，事發本月1日晚，一名男子拿著薩莉亞外賣進入餐廳，著在場人士上前查看，並謂：「如果仲有胃口你哋就繼續食啦！」，發現餐盒內意粉出現異物，更疑似為老鼠頭，食客隨即議論紛紛，目擊者更稱登時感反胃，付款離開。

食環署早前表示接獲相關投訴，派員到涉事食肆調查，並取走食物樣本檢驗，又指處所衞生情況滿意，未有發現鼠蹤。署方今日回覆查詢指，已將食物樣本送往防治蟲鼠事務諮詢組檢驗，檢驗結果顯示該食物樣本發現的異物屬於鼠科類的部份頭部。署方會繼續跟進有關個案，如有足夠證據證明該食肆違反相關衞生條例，會考慮向有關人士採取檢控行動。