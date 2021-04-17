24歲女石樂蕎失蹤兩日　行山友飛鵝山尋獲漁夫帽　消防出動搜救

撰文： 楊婉婷 魯嘉裕 陳永武 張家豪 最後更新日期： 2021-04-18 00:08

24歲女子石樂蕎（Dawn）前日（15日）離家後不知所蹤，家人苦尋無果，昨於網上發文尋人，希望網民能提供消息。家人其後翻查Dawn的電腦紀錄，發現她曾搜尋有關飛鵝山自殺崖的行山路線，懷疑她前往該處行山。至今（17日）晚7時許，有行山人士分享今日於飛鵝山行山時，在鵝肚棧道發現一頂漁夫帽，顏色及款式與Dawn擁有的漁夫帽甚為相似，其胞姐知悉後檢查Dawn的衣物，亦未見該頂漁夫帽，懷疑山上漁夫帽屬Dawn所有。其朋友漏夜上山搜索，成功尋獲該頂帽，家人將有關消息通報警方及消防，至晚上10時許，警方及消防員接獲報案，並召來救護車，前往飛鵝山道及飛霞路交界集合，將進行搜救行動。

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Dawn高約1.67米、身材瘦削，任職西廚，與胞姊Sophie及父母，一家四口居於石硤尾南山邨。據了解，Dawn熱愛遠足，不時與舊同學及朋友行山。前日早上約10時，父母外出時，Dawn仍在家中，亦有表示當晚不在家晚飯；至下午約3時45分，父母回家時，Dawn已離家，此後家人多番致電及WhatsApp她，亦不獲回覆，最後顯示為「藍剔」的訊息，為當日下午4時49分。胞姊Sophie表示，妹妹的行山鞋、風褸及背囊均不知所終，故家人懷疑她前往行山後失蹤。

警方、消防及救護到場。（陳永武攝）