四日兩單短路焚宅　按摩槍起火奪貓命　專家提醒三大要點免生意外

撰文： 黎靜珊 最後更新日期： 2021-04-19 14:56

洪水橋柏雨花園一個單位今（19日）凌晨3時許起火，消防調查後相信與充電中的按摩槍電線短路有關。涉事住戶指按摩窗與住滿家貓的房間距離很近，火警造成3隻貓死亡。另外4隻家貓受傷，其中一隻情況危殆，由愛協帶走治理。 資深工程師指出，按摩槍屬低電量電器，一般情況下使用風險不大。但要注意避免跌按摩槍落地形成損壞，否則電池可能釋出易燃氣體，用戶充電時能量儲到最大，容易產生火花「擦槍走火」。充電時如果發現發熱等異常情況，亦應立即停止使用。

▼▼充電中按摩槍短路起火奪3貓命▼▼

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事發於今（19日）凌晨3時許，洪水橋柏雨花園27座一個低層單位起火。屋內姓黃男住客及時逃生，臉部輕微熏黑，家中7隻愛貓則需由消防救出，惜其中3隻已明顯死亡。另外4隻仍然清醒，但其中1隻懷疑燒傷重創，4隻全由愛護動物協會人員檢走搶救。據了解消防調查後不排除火警與充電中按摩儀器電池短路有關。

資深工程師趙炳權解釋，按摩槍與一般常用電器原理無異，當電池本身有損壞，就有機會釋出易燃氣體。在充電時，按摩槍本來的電力加上充電能量，凌晨處於「充爆電」的狀態，大量能量積聚就會「短路爆標」。

故此，用戶使用時首先注意不要跌電器落地，形成損壞則可能釋出易燃氣體。另外充電時如果發現發熱等異常情況，亦應立即停止使用。再者使用可靠牌子，用料較佳更安全。

▼▼男住戶及時逃生▼▼

消委會曾撰文提醒用家按摩槍不是每個部位都適用，而且要注意按摩頭形狀，使用越硬及越細小如圓錐狀的按摩頭，要份外小心，因為其力量越集中，或有機會弄傷按摩的部位。另外要控制按摩時間，將同一位置的按摩時間控制在20至60秒內，每塊大肌肉共按摩約3至5分鐘便足夠，例如大腿後肌約5分鐘，而雙腳各適用部位則合共約15分鐘。時間過長的話或會帶來不良影響。

這是繼上周秀茂坪寶達邨疑有按摩椅短路起火、釀成4死火警慘劇後，再有懷疑涉及按摩產品的火警。上周五（16日）凌晨，秀茂坪寶達邨達喜樓5樓一單位起火，一家六口中，當時有5人在家，僅得60歲男戶主成功逃生，女戶主、長女、細女及2歲外孫女均葬身火海，女婿趕回家目睹慘況，亦情緒崩潰。火警初步懷疑因客廳一張電動按摩椅的鋰電充電池短路起火，波及約3米長L形沙發，以致火勢一發不可收拾。