洪水橋單位疑充電中按摩槍起火　男住客及時逃生　愛貓3死4傷

撰文： 鄧海興 陳永武 最後更新日期： 2021-04-19 07:36

繼上周秀茂坪寶達邨疑有按摩椅短路起火、釀成4死火警慘劇後，洪水橋又發生懷疑涉及按摩產品的火警。今日（19日）凌晨，柏雨花園一低層單位突然起火，獨自在家的男住客幸及時逃生，臉部熏黑，惟緊急關頭未及救出7隻愛貓，最終貓貓3死4傷，仍然生還的，由愛協人員檢走搶救。 據該名逃出火海的住客透露，首先起火的客廳位置，放有一把充電中的按摩槍，懷疑火警因此而起；警方初步亦不排除有按摩儀器短路起火，惟確實原因仍有待調查。

+ 3 + 3 + 3

現場為百花路柏雨花園27座一低層單位。凌晨3時許，該單位突然起火，消防員接報趕抵，花約20分鐘將火救熄。據悉，當時在屋內的一名男住客幸及時逃生，臉部亦被輕微熏黑，家中7隻愛貓則需由消防救出，惜其中3隻已明顯死亡；另外4隻仍然清醒，但其中1隻懷疑燒傷重創，4隻全由愛護動物協會人員檢走搶救。警方及消防正調查火警原因，初步不排除有按摩儀器短路起火。火警中約30人自行疏散。

逃過一劫的住客黃先生稱，與家人居於上址約30年，事發時其母及胞弟在外上班，他獨自在睡房就寢期間，突感煙霧彌漫，查看下赫見客廳中擺放一把按摩槍的位置起火，遂立即逃生及報警，但未及將鄰近房內的愛貓救走，「嗰間房同按摩槍好近，我出去一陣都已經吸唔少（煙）！」黃先生表示，家中客廳被焚毀，而該把按摩槍當時正在充電，懷疑火警因此而起。

黃指，該7隻貓已養了8至9年，其中4隻當年由胞弟領養，其後牠們再誕下3隻貓。事後家人均趕返了解，傷心不已，據悉3隻罹難的貓貓，分別名為「小B」、「囡囡」、「老竇」，家人打算先將遺體送往港島區的24小時獸醫診所安置；其餘4隻貓貓分別名為「老媽子」、「詩詩」、「小白」及「小黑」，其中詩詩懷疑燒傷重創，不斷喘氣，大批街坊見狀亦上前協助，4隻生還貓貓由愛護動物協會人員檢走。

今次是3日內，第二宗懷疑涉及按摩產品的火警。上周五（16日）凌晨，秀茂坪寶達邨達喜樓5樓一單位起火，一家六口中，當時有5人在家，僅得60歲男戶主成功逃生，女戶主、長女、細女及2歲外孫女均葬身火海，女婿趕回家目睹慘況，亦情緒崩潰。火警初步懷疑因客廳一張電動按摩椅的鋰電充電池短路起火，波及約3米長L形沙發，以致火勢一發不可收拾。

其中一隻「詩詩」懷疑燒傷重創，有街坊上前協助。（陳永武攝）

其中3隻貓貓不幸葬身火海，有街坊不捨，上前撫摸。（陳永武攝）