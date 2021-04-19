最高金額電騙｜山頂九旬富婆遭「公安」指涉嚴重案件　被騙$2.5億

撰文： 凌逸德 最後更新日期： 2021-04-19 22:01

一名住在港島山頂的九旬富婆，去年接獲聲稱「內地公安」來電，稱懷疑她的身份遭人盜用，涉及嚴重案件，着令她將銀行存款轉帳到指定戶口，以查證是否涉及「黑錢」，並承諾今年5月歸還。由於事主未曾聽聞同類騙案，對方又能說出其個人資料，遂不虞有詐，先後11次轉帳共2.5億元，是歷來最高金額的電話騙案。其間，家中女傭曾起疑並通知事主的女兒，但事主女兒僅派人跟蹤母親，未有即時報案，及至上月才說服母親報警，揭發事件。警方於上月25日拘捕一名19歲理大一年級生，據悉他亦是受害者，其後被騙徒利用作傀儡，負責擔任「內地公安」的角色。

事主是一名年約90歲退休老婦，居住在山頂獨立屋，有1名外籍司機及兩名家傭同住。據報事主去年8月接獲聲稱內地官員來電，指懷疑她的身份遭人盜用，涉及內地一宗嚴重案件，須檢查其銀行戶口是否涉及黑錢，要求她將存款轉帳至指定戶口，並稱將於今年5月歸還，其後一名「內地公安」更前往老婦寓所，並提供了一部電話予受害人作聯絡之用。老婦為證「清白」，聽從「內地公安」吩咐，在5個月內先後11次匯款近2.5億元，其中1次轉帳更是騙徒親身陪同到銀行進行。

據了解，曾有銀行職員向老婦查詢匯款原因，老婦稱用以購置山頂物業，遂無進一步跟進。而老婦的家傭亦曾感到可疑，並通知老婦女兒，惟女兒未有即時報警，反而着親友跟蹤母親，了解母親到銀行的目的。及至上個月，老婦經家人游說後，才在律師陪同下報案。警方調查後，凍結騙徒戶口逾900萬元。

據悉，老婦未曾聽聞同類電話騙案，加上騙徒能說準備出她的個人資料，包括姓名、身份證號碼，令她對對方「內地公安」的身份深信不疑。

根據警方料資，去年電話騙案有1193宗，較前年648宗上升近逾八成，同期損失金額由約1.5億元升至5.7億元，上升近3倍。而今年首季已累計200宗電話騙案，涉及3.53億元，去年同期則有169宗，涉及5.4億元，損失金額上升約5.5倍。