山頂富婆遭「特務」呃2.5億元　被捕19歲理大生獲保釋

撰文： 凌逸德 最後更新日期： 2021-04-20 11:54

山頂一名九旬富婆墮「假公安」電騙案，5個月內失2.5億元，為歷來單一最高金額的電話騙案，中區警區重案組第二隊經深入調查後，於3月25日在天水圍區拘捕一名19歲姓黃男子，涉嫌「以欺騙手段取得財產」。據悉，被捕男子為理大一年級生，自稱曾是受害者，其後被騙徒利用成為「特務」，他現已獲准保釋候查，須於4月下旬向警方報到。案件仍在調查中，不排除有更多人被捕。

受害人為一名年約90歲的退休老婦，居於山頂獨立屋，有1名外籍司機及兩名家傭同住。據報事主去年8月接獲聲稱內地官員來電，指懷疑她的身份遭人盜用，涉及內地一宗嚴重案件，須檢查其銀行戶口是否涉及黑錢，要求她將存款轉帳至指定戶口，並稱將於今年5月歸還，其後一名「內地公安」更前往老婦寓所，並提供了一部電話（連SIM卡）予受害人作聯絡之用。

以往從未曾聽聞同類騙案的老婦，發現對方能說出其個人資料，遂不虞有詐，在5個月內先後11次轉帳共約2.5億元。據了解，老婦的家傭曾感到可疑，並通知老婦女兒，惟女兒未有即時報警，反而着親友跟蹤母親，了解母親到銀行的目的，但最後未能阻止騙案繼續發生。及至上月2日，老婦經女兒游說後，才在律師陪同下報案。警方調查後，凍結騙徒戶口逾900萬元。