馬鞍山賊入屋劫女戶主　勒頸撼頭埋牆險窒息︰留返條命畀我見個女

撰文： 凌逸德 最後更新日期： 2021-04-23 04:41

馬鞍山發生入屋行劫傷人案。凌晨1時許，恆安邨恆江樓一名女住戶，赫見一名賊人在其寓所中出現。賊人見被撞破立即襲擊女住戶，賊人乘機逃去。警員到場調查，初步點算並無貴重財物損失，惟失去一個鎖頭、一串鎖匙及一個防盜魚眼鏡。女事主頭及頸受傷，事後由一名女性友人陪同，由救護車送往威爾斯親王醫院治理，抵院時可自行走入急症室。警方正調查事件及追緝賊人下落，未有人被捕。

女傷者36歲，為上址單位戶主。據了解，女戶主較早時因工作關係，須在網上見客直至深夜時份，由於開完會已太累，故未有卸妝已睡著。她將鬧鐘較在凌晨2時響起，準備繼續工作。惟當凌晨約1時半，女戶主醒起仍未鎖門，於是到大門準備上鎖，惟此時一名可疑男子，突然趁機闖入在其寓所。

消息稱，當時賊人入屋後聲稱打劫，隨即上前用身體將她壓在床上，女戶主胸口被壓緊「抖唔到氣」險窒息。她最終用力大叫哭求：「唔理你想劫財定劫色，我乜都畀晒你，你留返條命畀我見個女啦!」賊人回應稱只是劫財，隨即勒住其頸再將她的頭推埋牆，賊人再乘機逃走。

女戶主在女性友人陪同下，事後由救護車送院治理，她頸部有明顯紅腫傷痕。據悉，事主曾透露其單位門外被人劃上標記，但她指自己沒有得罪其他人，又認為被人跟蹤。由於太過驚慌，她在醫院致電在美國的父親，指希望盡快離開香港返回美國：「我頭先爭啲死呀」。