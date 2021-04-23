馬鞍山爆竊匪入屋勒女戶主頸　頸留血痕膊頭傷　大門現「X」記號

撰文： 凌逸德 最後更新日期： 2021-04-23 12:44

馬鞍山恆安邨發生爆竊案，女戶主被人勒頸撼頭埋牆，身體多處受傷，頸部更留有血痕。《香港01》到恆安邨恆江樓涉事單位視察，發現大門有「X」記號，疑曾被竊匪「踩線」。女事主受訪時親述事發經過，指昨（22日）晚9時許回家工作，處理WhatsApp、互聯網客戶訂單等事務，倦極而睡，睡夢中赫見一名賊人在寓所出現：「我仲以為係發夢！」賊人聲稱打劫並騎坐在她身上。她在facebook上載傷勢照片，可見頸部有血痕、膊頭受傷，她稱「佢箍住我條頸好耐我掙扎咗好耐，我俾佢箍住咗成半個鐘。」

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事發於今（23日）凌晨1時許，恆安邨恆江樓36歲姓鄺女住戶，睡夢中赫見一名賊人在寓所出現。女事主稱被賊人女戶主胸口被壓緊「抖唔到氣」險窒息，她最終用力大叫哭求：「唔理你想劫財定劫色，我乜都畀晒你，你留返條命畀我見個女啦！」賊人回應稱只是劫財，隨即勒住其頸再將她的頭推埋牆，賊人再乘機逃走。據了解，事主有用鎖頭鎖住鐵閘，警方事後到場，初步點算事主並無貴重財物損失，惟失去一個鎖頭、一串鎖匙及一個防盜魚眼鏡。

《香港01》到恆安邨恆江樓涉事單位視察，發現大門現「X」記號，疑曾被竊匪「踩線」。同層街坊表示邨內治安向來不錯，沒留意「踩線」記號。警方初步暫列爆竊案件處理。

女事主頭及頸受傷，她在facebook上載傷勢，可見她頸部有血痕，嘴部擦損腫脹，肩膊紅腫。她接受《香港01》訪問親述事發經過，指昨（22日）晚9時許回家工作，處理WhatsApp、互聯網客戶訂單等事務，倦極而睡，睡夢中赫見一名賊人在寓所出現：「我仲以為係發夢！」賊人聲稱打劫並騎坐在她身上。

賊人在事主熟睡中爆門入屋 聲稱只為劫財

女事主在fb帖文講述案發經過，她自稱是互聯網客戶經理，昨晚7時許見完客，9時許回家，凌晨約12時倦極而睡。惟直至凌晨1點許，賊人趁她熟睡中爆門入屋，「（賊人）跳上我身上的心口騎住我，雙手箍住我，唔俾（畀）我出聲，再用布塞住我個口，然後另外一隻手除褲鏈，佢話『我淨係劫財』，但一定係想謀殺我， 因為佢箍住我條頸好耐，我掙扎咗好耐，我俾佢箍住成半個鐘，感覺半個鐘，我聲嘶力竭咁嗌救命冇人聽。」

女事主向賊人求饒 冀留命往美國見女兒

女事主其後向賊人求饒，要求放過她一命，「我咩都可以俾（畀）晒你，求你可唔可以放過我條狗命，留返條命俾（畀）我去美國見我個女一面，佢先鬆一鬆手，然後佢話『我知道你一定報警，唔準（准）見到我塊面』，佢蒙左（咗）半邊面，叫我唔準郁，完全好驚唔敢出嚟，我被蒙面，最後聽到好大聲澎（嘭）一聲門，我先敢行返出嚟，再報警同打俾（畀）屋企人同朋友救我。暫時察覺唔見咗鎖同屋企鎖匙，同整走左（咗）我屋門個防盜眼，門被打X記號。現在我處境好危險，要盡快返美國」。

據了解女事主原本與年老父母同住，後來搬離前往美國一段長時間，至去年女事主回港工作。