安老院命案｜長者急性精神健康問題防不勝防　安老業界嘆悲劇

撰文： 楊婉婷 最後更新日期： 2021-04-24 19:37

屯門發生安老院謀殺案，長期臥床的八旬翁被揭昏迷不醒，面部染血、眼有瘀傷，送院後搶救無效，警方調查後揭發70歲男院友兩度進入死者房間，曾手持有利器，遂將他拘捕。據了解，被捕院友長年受柏金遜、妄想症及幻覺等問題困擾；而住在單人房的死者，除了無自理能力、長期臥床接受全面護理，亦患有腦退化症。 安老業界指出，今次事件屬悲劇，警方仍在調查施襲原因。不過，安老院有不少患有認知障礙症的老人家，可能會有滋擾性行為、幻覺等症狀，甚至可能出現急性精神健康問題，防不勝防，而且職員難長期在旁守候，故一旦出現突發情況，未必能及時察覺。

屯門一間安老院發生謀殺案。（楊嘉朗攝）

警方經初步調查後，相信死者未曾與被捕男子爭執或衝突，遇襲時應無法作出抵抗。警方仍在調查死者受襲原因，正循兩人關係，以及被捕男子的身體及精神狀況調查。香港安老服務協會主席陳志育表示，本港安老院照顧不少患有認知障礙症的老人家，當老人家出現情緒或言行表現上異常，或者與其他院友有肢體碰撞時，院舍職員會即時跟進，社工亦會主動介入及了解老人家的情況，並與其家人聯絡以決定是否需尋求醫療協助，因部分嚴重者會出現滋擾性行為、幻覺等症狀，可能需要依靠藥物穩定病情。

不過，有時老人家會出現急性精神健康問題，防不勝防，而且職員難長期留意每一名院友的情況，故未必能及時察覺到突發情況。陳志育認為今次案件屬悲劇，而案中死者向來長期臥床，無法表達自己，亦接受高度護理，未必有任何動機被襲擊，故應了解被捕人士事發時的精神狀況。

根據社署資料，發生謀殺案、位於屯門青翠徑11號的安老院為私營護理安老院，可提供87個非資助宿位。陳志育指出，護理安老院提供中度的照顧，不過，部分院友的健康在入住院舍後一直退化，但即使健康惡化，亦甚少會轉往提供更高度照顧的護養院，因全港只有百分之十的安老院為護養院，數量較少。

社署資料顯示，上述安老院分別於2019年12月及2020年12月有4宗定罪記錄，罪行為違反《安老院規例》第11(1)條「僱用員工不足」。陳志育表示，安老院的人手安排極為重要，若人手不足對服務會有所影響。然而，人手不足問題屬整個安老業界共同面對的問題，並非個別院舍獨有的情況，而且此問題錯綜複雜，涉及層面甚廣。他舉例指，人手不足的問題在疫情期間尤為嚴重。安老院舍向來依賴聘用「炒散」、「替更」員工以填補部分的空缺，在第三波疫情時，不少安老院舍爆發疫情，院方擔心散工「四圍走」，到過不同的院舍後會散播病毒，只好暫停僱用有關人手，令人手短缺問題更為嚴重。