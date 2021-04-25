北角雙屍命案｜恩愛60載　八旬翁憂無力照顧病妻　疑殺妻後上吊

撰文： 楊婉婷 林振華 最後更新日期： 2021-04-25 17:52

北角昨日發生八旬夫婦雙屍命案。83歲老翁與年長兩歲的老伴相知相愛，結婚逾60載，10年前妻子患上柏金遜症，老翁亦不離不棄，肩負照料妻子的責任。直至去年底老翁亦患病，疑腳痛致行動不如往昔，身體日漸轉差，擔心無力照顧病妻，曾向兒子傾訴心中困憂。兒子擔心父親壓力過大，4月時請假一個月搬回老家照料父母，未料到昨晚回家後，驚睹父親上吊，母親臥床口吐白沫。兩老送院後，在5分鐘內先後離世。 警方調查後，發現兩老留有遺書，透露尋死念頭及打點身後事。由於女死者頸部有瘀痕，警方正調查是否有人將妻子殺死後再上吊自殺，將案件改列作「謀殺」及「自殺」案。

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男死者姓容83歲，其妻子姓譚85歲，兩人結婚逾60年，育有一女兩子。他們為堡壘街11至17號偉文大廈案發單位的戶主，三名子女早年已遷出。據了解，女死者於10年前患上柏金遜症，行動不便。兩人鶼鰈情深，男死者對老伴向來呵護備至，平日負責打理其日常生活起居。至去年年尾開始，男死者亦不幸患病，開始行動不便，近日曾向54歲兒子透露照顧妻子感到吃力，擔心無力繼續照顧。

由於夫婦家庭狀況正常，所以他們不曾向其他人尋求協助，但眼見父母的健康狀況日漸轉差，其兒子遂於4月初向公司取了一個月的大假，搬回上址以便照顧父母，未料到昨日揭發悲劇。

兩老送院後5分鐘內先後離世

東區警區總督察（刑事）江詩韻交代案情指，昨晚（24日）7時13分，警方接獲容氏夫婦的54歲兒子報案，指自己離家一段短時間，回家後驚見父親在客廳以窗簾繩上吊，他立即將父親解下。其後他再發現母親倒臥床上，口吐白沫，不省人事。救護車到場將兩老送院搶救，可惜兩人分別在晚上7時46分及晚上7時51分證實死亡。

警方調查期間，發現女死者頸有瘀痕，正調查傷勢如何造成。現場沒有發現打鬥、掙扎痕跡，亦沒有發現血跡。另外，警方發現由男女死者留下的遺書，內容透露他們有尋死意念及交代身後事。至於警方於現場檢獲一把利刀，初步調查相信與案無關，是死者兒子發現父親上吊後，到廚房取刀割斷繩索救父。警方正循謀殺及自殺方向調查，兩人死因有待法醫檢驗。

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