北角雙屍命案｜以老護老壓力大　老人權益促進會籲提供情緒支援

撰文： 楊婉婷 邵沛琳 最後更新日期： 2021-04-25 19:53

北角一名八旬病翁擔心無力照顧患柏金遜症妻子，即使兒子請假一個月遷回同住照料，仍未能化解父親的困憂，昨日老翁疑殺妻後上吊自殺，雙雙共赴黃泉。事件揭發雙老家庭「以老護老」面對的壓力，隨時令照顧者抑鬱成疾，釀成悲劇。老人權益促進會指，照顧者承受龐大的心理壓力，例如自責未有照顧好老伴，或者因擔心獨留老伴在家，忽視自身的疾病而延誤就醫，但不知道外界原來可以提供支援，最終選擇以極端的方法結束生命。會方呼籲各方多向雙老家庭提供社區情緒支援服務的資訊，政府亦要加強宣傳，同時增加照顧者津貼，以減輕雙老壓力。

+ 3 + 3 + 3

老人權益促進會執委陳鑑銘對事件感到惋惜，他指過往亦曾發生類似的雙老悲劇，其中一方為長期病患者，同為長者的另一半肩負照顧者的角色，往往承受龐大的心理壓力，故除了長者支援外，照顧者的支援同樣重要。照顧者面對老伴身體日漸轉差，會出現自責情緒，認為是自己的照顧不足。此外，照顧者本身可能面對自身健康問題，但因為未能找到其他人協助照顧患病老伴，自己需要時刻相伴左右，而不敢前往求醫，最終忽視自己的病況。

陳續指，雖然當局有提供長者生活津貼，亦有社福機構提供照顧者情緒支援服務，例如地區中心或鄰舍中心針對照顧者或護老者，提供紓減壓力的情緒支援，但宣傳力度不足而乏人知曉，照顧者未必懂得尋求有關支援。他呼籲雙老家庭的親友、鄰居，以至屋邨互委會及業主立案法團等，多加關注身邊雙老情況，提供上述的支援資訊，讓他們能及時尋求協助。政府亦應多加宣傳有關的情緒支援服務，並為長者提供支援熱線，同時增加照顧者津貼，讓雙老家庭可透過聘請護理照顧員以減輕照顧者壓力。

懷疑死者的親友離開現場。警方指，死者兒子四月初向公司取了一個月大假，搬回老家照顧父母，未料到昨日發生悲劇。（王譯揚攝）

港大賽馬會防止自殺研究中心總監葉兆輝指，疫情下有社區中心的服務暫時運作，包括老人中心及到訪服務。葉兆輝指出，有機會從而增加照顧者的壓力，他指有事主或困在死胡同內或者「睇唔到出路」而鑽牛角尖。葉指出，一旦發現身邊親友出現異樣，例如健談的人變得安靜、將自己喜歡的物件送予他人等異樣，應該及時關注事主情況。

臨床心理學家萬家輝博士則表示，普遍照顧者面臨不用程度的壓力，曾有照顧長期病患人士承受龐大的心理壓力，出現嚴重抑鬱症的症狀，包括難以入睡、情緒欠佳及失去興趣等。萬博士稱，當事主覺得情緒受困時應該尋求協助，或者休息數日，從而紓緩自身情緒，必要時亦應向有關機構求助。若親友發現事主陷情緒困窘，亦可以協助對方代為照顧患者，讓照顧者可以得到適切的休息。