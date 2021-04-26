車cam曝光｜唐狗女大耳遭私家車撞斃　政府提修例撞狗須停車報警

撰文： 朱雅霜 鄧詠中 鄧栢良 最後更新日期： 2021-04-26 21:22

九龍殯儀館守護犬14歲唐狗女「大耳」，本月15日在洋松街與楓樹街交界處遭一輛白色私家車重創，兩日後不治。事發一刻車cam片段曝光，拍得涉事私家車從後撞向大耳，涉事司機一家曾下車查看。狗主明哥稱涉事司機曾在現場逗留約一小時，但無表明身份或承擔責任，他希望司機能自首道歉。有前往小祭壇拜祭的街坊坦言「好唔開心」，希望涉事司機能鞠躬道歉。區議員亦已去信要求警方跟進及調查事件。然而根據現行《道路交通條例》，司機撞到貓及狗無須停車及報警，食環署年初提交修訂《草案》，將貓及狗納入須停車的「動物」定義中，最快在通過並刊憲後半年才實施。

唐狗女「大耳」將於今日火化。（香港動物報提供圖片）

事發時的車cam片段曝光，拍得當時街道昏暗，大耳走出馬路，一輛停車起步的白色私家車從後撞向大耳，意外時涉事司機一家五口均在車上，事發後他們曾下車查看。據了解，有商舖閉路電視拍得司機一直在附近觀看事件，然後在狗主帶狗去就醫之際就離開現場。

街坊何小姐到場拜祭，「佢（大耳）感應到我哋錫狗，見到我哋主動走埋嚟」，大耳的死令她「好唔開心」，認為司機應前來鞠躬道歉，「又唔係要你負咩責任，撞到佢（大耳），你個心都唔舒服喇。」她指，本港保護動物政策落後，雖然增加狗公園已有改善，但希望未來會越來越進步。

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區議員去信警方 要求調查事件

油尖旺區議員曾自鳴指，已接獲市民申訴，得知大角咀洋松街與楓樹街交界一隻唐狗女疑被私家車撞倒後死亡，而肇事車輛的司機不顧而去。區議員已去信要求警方跟進及調查事件，了解是否有人涉嫌殘酷虐待動物或涉不小心駕駛等罪行。

現行法例撞到狗無須停車 修例草案後日恢復二讀辯論

狗主及街坊對大耳之死忿忿不平，不過現行《道路交通條例》 第56條，雖然規定司機撞倒動物時須停車，須向警務人員等提供個人資料，否則須盡快在24小時內報警，但動物僅指任何馬、牛、驢、騾、綿羊、豬或山羊。直至食環署於2月19日刊憲修訂《2021年道路交通（修訂）條例草案》，將貓及狗納入條例指明動物定義中，藉此讓在交通意外中受傷的貓狗及時獲得治理，違例者最高可處罰款1.5萬元和監禁12個月。該《草案》將於4月28日立法會會議恢復二讀辯論。《草案》如獲通過，將條例刊憲屆滿6個月時才開始實施。