網上訛稱代辦大嶼山禁區紙　17人被騙近13萬元　警拘5人

撰文： 朱雅霜 陳浩然 最後更新日期： 2021-04-27 17:58

本港部分封閉道路須持有運輸署發出的通行許可證，車輛才可行駛，有犯罪集團自去年9月在社交媒體發帖，訛稱提供一條龍代辦服務，索價6,000至逾萬元，誘騙受害人購買「大嶼山封閉道路通行許可證」（俗稱「禁區紙」），得手後不知所蹤，甚至以受害人個人資料威脅進一步匯款。警方接報調查後，昨日及今日拘捕5人，包括3名骨幹成員，涉及17宗騙案，涉款12.8萬元，受害者包括商人、會計師、工程師等。此外，警方根據犯罪集團的「傀儡戶口」帳目，相信他們涉及其他騙案及洗黑錢活動，過去半年已清洗超過550萬元。

網絡安全及科技罪案調查科科技罪案組總督察戴子斌（中）表示，警方成功拘捕3男2女，涉嫌「以欺騙手段取得財產」、「勒索」及「洗黑錢」（陳浩然攝）

網絡安全及科技罪案調查科科技罪案組總督察戴子斌表示，車輛如要進出大嶼山封閉道路，需向運輸署申請禁區紙。警方較早前接獲多宗報案，指去年9月至今年2月期間，有騙徒於社交媒體訛稱提供一條龍代辦服務，誘騙受害人購買該路段通行許可證，當受害人匯款及轉賬到指定銀行戶口後，騙徒便會不知所蹤，甚至騙徒利用受害人的個人資料，威脅進一步匯款，否則會受到傷害。

網罪科經深入調查和分析後，成功鎖定一個活躍本港的犯罪集團，並於昨日及今日（26至27日）展開拘捕行動，成功拘捕3男2女，當中包括3名骨幹成員，部分人有黑社會背景，他們年齡介乎28至39歲，涉嫌「以欺騙手段取得財產」、「勒索」及「處理已知道或相信為代表從可公訴罪行的得益的財產」（俗稱洗黑錢）。行動中，警方共檢獲7部智能電話及流動裝置，5張銀行提款卡。

車輛如要進出大嶼山封閉道路，需向運輸署申請禁區紙。（資料圖片／梁銘康攝）

現階段調查所得，該集團牽涉17宗騙案，損失金額約12.8萬元，他們向受害人收費6,000至逾萬元不等，受害者包括商人、會計師、建築工人、工程師及司機，最高金額受害人為一名54歲建築工人，他轉帳11,100元後，懷疑自己受騙。

戴子斌指，集團亦吸納從「傀儡戶口」，作為收取及轉走騙款之用，根據帳目，警方相信除了禁區紙騙案，集團亦涉及其他騙案例如網購編案，以及洗黑錢活動，相信過去半年已清洗超過550萬元。警方調查及行動仍然繼續，不排除有更多人被捕。

警方相信今次拘捕行動已成功瓦解一個活躍本地的犯罪集團。戴子斌呼籲，如懷疑於去年9月至今遭遇到同類型騙案，或在網上受騙，應保存與對方的溝通記錄，並立即致電警方「防騙易」熱線「18222」或報警求助。此外，市民切勿轉售、出讓或借出個人戶口或任何理財戶口予他人，或代人收款及轉帳，來歷不明的資金可能與案罪有關，處理這些資金可能干犯「「洗黑錢」罪，後果嚴重。