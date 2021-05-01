失業男扮工10年　按樓借財仔畀家用　社工指男士遇財困不願求助

撰文： 彭愷欣 最後更新日期： 2021-05-01 08:00

疫情重挫全球經濟，本港最新失業率為6.8%，即有約26萬人無工開，無數家庭面對財困問題。上月初，一名49歲IT公司東主疑因生意經營困難壓力爆煲，於紅磡黃埔花園一單位用陶瓷刀刺殺熟睡太太及寵物狗、企圖再向兩名兒子下毒手不遂後，將自己反鎖在廚房以利刀自刎。該宗家庭慘劇令社會響起警號，經濟低迷的社會，失業率不只是一個數字，更反映著無數財困家庭的窘況。 有社工指出，處於財困的男性甚少向外求助，認為求助是懦弱的行為，當男士真正放下自尊心求助時，問題多數已到了不易解決的地步，例如要面臨破產，因此她建議財困者及早尋求協助，或可進行財務重組走出困境。

受疫情影響，去年3月至今年2月，明愛財困及債務專線接收到的來電總數為4669個，當中有53%為男士求助。（魯嘉裕攝）

受疫情影響，去年3月至今年2月，明愛財困及債務專線接收到的來電總數為4,669個，當中有53%為男士求助。而在該期間共有1,073個男士是新的求助個案，22%表示出現失業問題、12%則為生意失敗。明愛向晴軒危機專線及教育中心團隊主任翁麗萍稱，大部份男士求助時，已是問題走進死胡同、解決不了的地步，甚至有些個案已作了尋死的打算，致電到熱線只是「搏一搏」。翁麗萍稱，有時聽到個案的處境時，覺得對方太遲求助，「連我哋成日都話如果早啲同人傾，其實有彎轉。」

明愛向晴軒危機專線及教育中心團隊主任翁麗萍（左）及社工陳淑明（右）。（蔡正邦攝）

銷售經理扮工10年破產 尋死前才致電求助

翁麗萍分享早前接觸到的一個求助個案，故事中的主人翁陳先生（化名）多年來任職銷售經理，年過半百卻失業，難以找到同類工作、又因自尊心而不願嘗試其他工種，於是他過著「10年扮工」的生活，直至收到一封律師信，絕望的陳先生站在西貢碼頭欲跳海輕生。或許他想在離開人世前找人傾訴心中苦，臨跳海前，他撥打了明愛財困及債務專線，告訴電話那頭的社工自己想跳海，社工叫他到明愛中心，陳先生上到中心後，只在表格填了名字便走了，「佢仲未準備好去同社工傾」。

陳先生租住了賓館，期間社工一直致電給他跟進，終於陳先生同意再次到中心，他帶同自己的法庭文件，揭開自己扮工10年的故事。原來陳先生有一個很舊的物業，扮工10年仍可繼續給家用，是因為他用層樓去借「財仔」，面對高昂的利息，他沒錢還，直至收到收樓書，他知道一切都完了，「佢嘅物業已經無咗，已經收到收樓書，佢要點同太太仲有阿仔交代？佢面對唔到。」為免陳先生做傻事，翁麗萍稱安排了陳先生入住明愛宿舍，同時為他安排免費法律諮詢。

向太太下跪鞠躬 相擁痛哭

社工其後聯絡了陳先生的兒子，「阿仔覺得好突然、難以置信，佢問咗好多問題，又好擔心媽媽，佢原諒唔到爸爸點解唔早啲同佢哋講，」翁麗萍稱，由於陳先生太遲求助，最後亦只能破產，惟太太知道事件後，仍很想與丈夫見面，「個男人唔係好願見太太，覺得自己做錯咗，因為佢哋本身係小康之家，依家咩都無晒，接受唔到。」惟最後兩人還是見面了，「嗰幕我好深刻，太太坐喺到，先生係樓上宿舍落嚟，見到太太即刻下跪，鞠咗3個躬，我對你唔住，然後兩人係咁喊。」

翁麗萍認為，財困者應及時求助。（蔡正邦攝）

基於自尊心作祟而「扮工」10年，陳先生背後又承受著多少的不安與壓力呢？翁麗萍稱，陳最後破產了、房子沒有了，與妻子住在劏房，「男人可能都係自尊心嘅問題，認為自己可以解決，好多時都係去到好絕望，佢處理唔到先求助，有時我覺得太遲。」

翁麗萍認為財困者或其家屬應及早求助，今年初一名銀行經理因債務纏身而輕生的新聞報導刊出後，向晴軒收到不少銀行職員家屬致電求助。其中一名女士的丈夫是銀行職員，同樣面對大筆債務問題無法處理，丈夫更透露自己會在農曆年後輕生，希望能與太太好好度過餘下的日子，該位太太於是及早致電求助，社工著她不要怪責丈夫，「因為佢都唔想， 縱使佢搞到咁大件事，佢都也承受咗後果、冇咗份工作。」太太於是為丈夫安排律師諮詢、問家人能否籌款等，為免追債影響其他同事，她更辭去工作，一直陪在丈夫身邊，惟因債務龐大，最後仍要破產。但丈夫稱，因太太沒有罵他，反而一直在幫他想辦法，令他不再有輕生念頭，因此非常感恩，覺得自己要改過，不能辜負太太。

銷售經理扮工10年，按樓借財仔畀家用終破產。（蔡正邦攝）

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