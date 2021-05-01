疫下半年逾6宗因財困輕生悲劇　防止自殺會：勿讓財困者孤軍作戰

撰文： 彭愷欣 最後更新日期： 2021-05-01 08:01

疫境中有近26萬港人無工開，當中不少人面對財困、債務等問題，過去半年本港發生了超過6宗有人因財困而輕生的悲劇，例如今年農曆年初五，一名任職銀行經理的59歲男子因債務纏身墮樓亡。財困悲歌時有發生，香港撒瑪利亞防止自殺會總幹事曾展國稱，失業為男性帶來強大的不安感，「好多時男性喺份工入邊，佢可以搵到自己角色定位、搵到佢嘅尊嚴」。因此，當男性面對失業時，家庭成員應避免直接責怪對方，而是與他共同面對，莫讓失業者獨自承受。

過來人阿偉（化名）深知孤軍作戰的痛苦，他因財困壓力而出現手震、流眼淚、甚至幻覺等情況。（林振華攝）

過來人阿偉（化名）深知孤軍作戰的痛苦，他因財困壓力而出現手震、流眼淚、甚至幻覺等情況。從事金融、銀行業近30年的阿偉，因年輕時做保險借下的「握手費」及兒子幼時體弱多病的醫藥費，過去6年累積了逾百萬的債務，一個半月前他面對多個債主的追數，而自己因缺少「現金流」而無力償還。

欠債百萬向妻子借錢被拒 中年漢絕望中找到求助

債務炸彈終爆炸，阿偉首先是向枕邊人即其內地妻子借錢，豈料遭拒絕，「佢係第一個拒絕我嘅人，我同佢講我借錢唔係去滾、去賭、去投資輸咗，係為咗頭家，佢話幫我唔到，嗰刻真係好似跳樓，原來枕邊人睇住自己就快跳落去，但佢仲放手嘅感覺。」阿偉絕望至極，當他打算破產時，偶爾在巴士上看到Open噏的熱線，「當我最無助、又唔敢尋死、又唔可以尋死嘅時候，只係想搵一個人去聽下我講唔開心事。」社工聽完他的故事後，轉介了明愛服務給阿偉，對方為他提供了財務重組意見，阿偉決定與債主傾，對方願意讓延長還款期，並降低每月還款額，助他走過陰霾。

51歲的阿偉承認，年紀越大越不願求助，「男人老狗要搵個小妹妹幫手，仲要將心事講出來，好肉酸，太太拒絕救你，仲要講出來，點講得出口呢?」惟阿偉卻勇敢邁出求助一步，「如果我唔去講，會更加難受。」

香港撒瑪利亞防止自殺會總幹事曾展國稱，當男性面對失業時，家庭成員應避免責怪對方。（蔡正邦攝）

東方社會將男士定型為一個強硬、流血不流淚的形象，因而令男士在遇到財困時不願求助，以香港撒瑪利亞防止自殺會為例，到機構預約面見的男女個案比例中，女性佔了3分之2，相反熱線接收到的男士求助個案比女士多。曾展國認為，男性財困者不妨嘗試尋求不同機構的熱線服務，「熱線有個好處，傾完都唔知佢係邊個，咁講完之後就冇包袱啦，收線就得啦。」而接聽電話的機構社工亦會適時提供建議。

曾展國又透露，疫下不少男士致電撒瑪利亞防止自殺會熱線求助，他們大多數面對的是失業問題，「佢哋好多時就算情緒唔好，都會顯示畀我哋啲義工睇佢哋好堅強。」不甘示弱的同時，求助者又會責怪自己為何會失業，「可能會講點解係炒我、點解係揀我、我又唔係做唔到嘢、冇功都有勞等」，當面對財困時，會傾向去借貸，因而出現債務，「呢個係其中一個男性去自殺嘅原因，唔可以話逃避責任，反而佢哋覺得咁樣係負責任嘅做法，死咗咪唔使再畀人追債，我屋企人咪唔使再畀人走上門追債時嚇到好驚，覺得呢個係一個負擔。」

曾展國稱，當男性面對失業時，家庭成員應避免責怪對方，「畀一啲說話、或者壓力失業者嘅話，嗰個情緒問題會更加嚴重。」家人應一同面對，如改變生活模式，尋求財務意見、重組債務、甚至要破產等，「生活上很多東西會下降，但總會過去。最緊要全家人肯去面對、肯捱過呢段時間，好多時家庭關係會更加緊密。」曾長國又建議，債務纏身者可嘗試直接與債主商討，「令你債務慢慢去減低，而唔係逼你一次過去還。」

↓↓過去半年財困輕生事件簿↓↓

去年12月1日，一對共同經營工程公司的父子，懷疑因為財困於長洲東堤小築燒炭亡。

今年2月10，年廿九，一對年約七旬的夫婦，於元朗一大廈先後墮樓亡，警方經調查後，揭發夫婦疑受金錢問題困擾，據悉有人欠債約20萬元。

今年2月16日，農曆年初五一名任職銀行經理的男子，因近年疑投資失利，債台高築，多次被追數，最終於銅鑼灣墮樓亡。

今年3月10日，一名45歲男子疑因金錢問題困擾，被揭發在將軍澳景澳路88號維景灣畔一單位的房間內燒炭亡。

4月1日，一名49歲IT公司東主疑因生意經營困難壓力爆煲，於黃埔花園一單位用陶瓷刀刺殺熟睡太太及寵物狗、企圖向兩名兒子下毒手遭反抗後，事主反鎖自己在廚房以利刀自刎。

4月20日，一名49歲男子被揭於八仙嶺引水道上吊亡，警方證實男事主為失蹤人士，他於４月14日離開位於大埔馬窩路的住所後便告失蹤，家人及後報警求助。據悉，男事主疑因金錢問題感不開心。

求助網站和熱線：

香港撒瑪利亞防止自殺會熱線：23892222

撒瑪利亞會熱線︰28960000

社會福利署熱線︰23432255

明愛債務及理財輔導專線31612929

明愛24小時財困熱線：31610102