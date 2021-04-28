橫洲收地｜村民執拾家當無奈遷出　地政：7日內可返回但不准過夜

撰文： 魯嘉裕 蔡正邦 鄧栢良 最後更新日期： 2021-04-28 20:36

元朗橫洲發展計劃爭議不斷，自去年7月踏入收地死線，屢次收地行動都引發村民對峙抗議。今日地政總署人員再度到橫洲展開收地，過百名保安及警員進駐村口，包圍永寧村、鳳池村及楊屋新屋餘下留守的數戶村民，有村民一度交涉不果，痛哭落淚。最終地政決定給予住戶7日內可於指定時間返回執拾物品，惟不准過夜，下午村民陸續執拾家當離開，有村民慨嘆今晚無家可歸。

今日地政人員再度到橫洲展開收地，過百名保安及警員進駐村口。（鄭子峰攝）

今早8時許，頭戴白色安全帽的地政人員聯同逾百名保安入橫洲收地，大批軍裝警員及便衣警員到場支援。地政人員先帶隊包圍留守村民歐陽太的家園，在與歐陽太交涉期間另一批地政人員與數十名保安帶備鐵剪，繞道至歐陽家後方的圍欄，截斷其單位水電並剪開鐵絲網進內。保安再組成人鏈包圍身處正門的歐陽太，多名地政人員及便衣警員跟隨入內攝錄。

歐陽太聲淚俱下懇求寬限，曾相繼提出3個月及14日寬限期均被拒，最後地政人員指歐陽家可以在7日內回家執拾物品，但不可以過夜，並承諾會安裝大燈防盗。下午歐陽太忙於在屋內執拾用品及家當，表示未來數日會到朋友家暫住。

下午歐陽太忙於在屋內執拾用品及家當，表示未來數日會到朋友家暫住。（鄭子峰攝）

另一戶男村民文先生指，目前自己只有身份證等文件傍身，包括家俬、日用品及現金等仍於屋內，他今日向現場地政人員稱希望入內執拾，惟對方不作回應，又指兩兒子的書本亦於單位，「今朝返學仲可以出門口，放咗學就唔可以返屋企」。文先生指自己已居住村內逾35年，早前曾會見房署及房協商討安置安排，唯一直未有音訊，至本月20日收到電話指獲安排分配天澤邨公屋單位，指可於下月中到單位參觀，惟因位置與兒子學校相距甚遠，已決定放棄該公屋，因此今日被收地後已無棲身之所，「執完嘢可以搬去邊？」，又稱計劃聯同其他村民於立法會外露宿請願。

區議員：地政延遲批出津貼及復耕牌

到場協助的區議員區國權表示，留守的4戶村民當中，兩戶因地政延遲批出特惠津貼賠償及農業復耕牌照，其中一名村民陳先生為地主，早前已申請復耕牌照希望買地復耕及建屋，惟陳先生於本周方獲得復耕牌照，因此建屋及搬遷仍需時。另一名村民歐陽太，於本月7號方獲得特惠津貼賠償，並已購入一個700呎丁屋單位，因此他們希望地政可給予時間讓他們執拾。區國權又指，村民原希望可以於7日內繼續留於單位過夜，惟地政不同意並已截電，最後村民表示擔心離開單位後會有保安問題，要求署方為單位加裝照明燈以防被爆竊。

區議員區國權指，其中兩戶村民因地政延遲批出特惠津貼賠償及農業復耕牌照而遲遲未能搬出。（蔡正邦攝）

地政總署：已多次寬限 無法再給予寬限期

地政總署發言人指，署方過往已給予相關住戶多次寬限，呼籲他們盡早遷離，並將最後寬限期延至今年農曆新年後，其間與居民保持密切溝通，在可行範圍內盡量提供適切協助，例如轉介社會福利署跟進、協助探討解決當事人房屋需要的可行方法，以及考慮為有特殊或醫療需要個案推薦體恤安置等。

政府照顧受發展清拆影響的住戶的同時，亦須確保公共資源合理和公平使用，因此實無法再給予住戶寬限期遷出。署方會與相關部門會在居民搬離後提供適切協助，例如酌情安排居民盡快進入工地取回遺留的私人物品，若未符合安置資格的受影響人士無處棲身，房屋署的臨時收容中心可讓他們作短暫居留約3個月，如他們被核實為「無家可歸」且符合其他相關資格，可申請入住新界的中轉房屋。

發言人又指目前橫洲公屋計劃清拆範圍內大多數的合資格住戶已獲得原區安置及/或特惠津貼，並已搬離。餘下約30個住戶，主要包括在清拆前登記日後才遷入構築物的人士，他們不符合安置資格或申領特惠補償；部份人士居住於違規構築物，因此不符合安置資格，惟仍可獲搬遷津貼，另外有數個已獲安置或核准特惠津貼的住户仍未遷出。