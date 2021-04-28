橫洲收地｜地政聯同逾百保安警員入村收地　村民哭求7日寬限期

撰文： 鄧栢良 蔡正邦 最後更新日期： 2021-04-28 11:40

元朗橫洲發展計劃爭議近６年。立法會自去年3月通過橫洲公屋發展的工地平整及基礎設施工程撥款後，地政已多次入村收地，現時橫洲三村（永寧村、鳳池村及楊屋新屋）村民四散，僅剩下數戶留守。 今日（28日）地政人員再入橫洲收地，過百名保安及警員進駐村口位置，繼而包圍留守村民歐陽太的家園。早上9時許，地政人員在歐陽太家的正門交涉，歐陽太哭求地政人員給予7日寬限期執拾物品，惟另一批保安卻繞至後門剪爛鐵絲網入內。直至10時半，地政人員終進入歐陽太家，現場有便衣警員跟隨入內攝錄情況。

警員封鎖入村的路口。（鄭子峰攝）

今早8時許，頭戴白色安全帽的地政人員聯同逾百名保安入橫洲收地，另有大批軍裝警員及便衣警員到場支援。地政人員先帶隊包圍留守村民歐陽太的家園，並在正門隔着鐵閘要求歐陽太一家六口執拾物品盡快離開，其後有保安更嘗試用剪鉗剪開歐陽家鐵閘的鎖鏈，但被歐陽太一家阻止。

歐陽太向地政人員表示，4月7日才獲發特惠津貼，始有資金去找新地方安置，根本沒有時間執拾物件及籌備搬屋事宜。歐陽太原本要求地政給予三個月時間寬限期，惟地政人員拒絕，其後歐陽太聲淚俱下，再要求給予7日寬限期，並指自己一家六口有老有嫩，難以短時間內搬走。

上午近10時，歐陽太與地政人員在正門交涉期間，另一批地政人員與數十名保安帶備鐵剪，繞道至歐陽家後方的圍欄，並剪開鐵絲網進內。保安其後組成人鏈包圍身處正門的歐陽太太，多名地政人員及便衣警員跟隨入內攝錄收地情況。