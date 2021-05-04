健身男槓鈴壓胸亡　生前為職業治療師　事隔一周涉事健身室零回應

撰文： 黎靜珊 最後更新日期： 2021-05-04 12:55

41歲職業治療師王振東，上周二（27日）到上水天平商場「24/7 Fitness」健身室進行槓鈴重力訓練時暈倒，搶救6日後不治。事發一周，涉事健身室對傳媒查詢置若罔聞，至今未有任何回應。 香港明愛康復服務回覆《香港01》查問，指王振東生前任職轄下一級職業治療師。有消息指，王振東曾接種復必泰疫苗，明愛指並沒有要求任何職系員工接種新冠疫苗，員工全按其個人情況及意願決定是否接種疫苗。

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上水天平商場24小時營業的「24/7 Fitness」健身室，上周二（27日）發生顧客昏迷事故，41歲傷者王振東留醫搶救6日後不治。翻查資料，王畢業於香港中文大學健康科學碩士，生前在香港明愛康復服務任職一級職業治療師，為智障人士、自閉症人士及肢體傷殘人士提供職業治療服務。

數分鐘後由其他顧客發現報案

現場消稱，王振東上周二凌晨憑臉部識別開門，獨自到上址健身。健身室該時段無職員當值，只靠閉路電視接駁總公司監察場內情況，同場有其他顧客。事發時王在健身室內進行槓鈴重力訓練時，其間疑遭槓鈴壓到胸部，數分鐘後其他客人發現他昏迷在「史密夫機」重量訓練用器材附近。

客人立即報案，救護員接報到場將王送往北區醫院搶救，其情況一直危殆，搶救6日後於周日（2日）中午12時41分證實不治。事發當日多間傳媒在現場詢問，《香港01》亦經電郵及電話向「24/7 Fitness」健身室查詢，欲了解事發時是否有職員當值，場所有否提供安全措施或指引，以及意外經過等，職員僅表示待總公司回覆。但事隔一周，涉事健身室對傳媒查詢置若罔聞，至今未有任何回應。《香港01》今（4日）再就事件向涉事健身室查詢，正待回應。

保險業：場所可購責任保險

國際專業保險諮詢協會會長羅少雄表示，一般處所可自願性購買第三者傷亡保險或財物保險等責任保險，當有意外發生後，供申訴者索償。不過即使場所有買保險，都需要提供充足安全指示，「唔好有機會俾人哋覺得你有疏忽，而發生事故。」