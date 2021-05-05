童黨欺凌｜網傳「豆腐姐」遭掌摑狂踢　13及14歲女童涉襲擊被捕

撰文： 朱雅霜 林振華 最後更新日期： 2021-05-05 18:35

昨日（4日）網傳一段綽號「豆腐姐」女童被童黨欺凌，遭人連環掌摑、狂踢及要求踢地片段，引起網民嘩然。警方表示，天水圍一名中學老師認出受害人及兩名施擊者為其學生學生，遂通知警方。警方經調查後，今午拘捕一名13歲女童，另一名14歲女童在家長陪同下自首，她們涉嫌襲擊致造成實際身體傷害罪被捕。警方指，事件發生於3月中，涉及私人糾紛，無證據顯示與黑社會有關。

元朗警區助理指揮官（刑事）歐陽肇剛（圖中）表示，今午在元朗拘捕一名13歲中二學生，另一名14歲中三學生在家長陪同下到元朗警署自首（林振華攝）

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天水圍中學老師認出三涉案學生

元朗警區助理指揮官（刑事）歐陽肇剛表示，昨日網上流傳一段6分鐘片段，涉及一宗欺凌事件，引起社會關注及討論。片中有兩名女童發生爭執及糾紛，過程中有兩名女子向不斷向一名受害人指罵，然後掌摑及拳打腳踢，整個過程非常暴力。同日警方接獲天水圍一間中學一名老師提供資料，老師看畢片段後，相信三名女子均為其中學學生。

警拘13歲中二生 14歲中三生家長陪同自首

元朗警區刑事支援隊跟進案件，與案中受害人取得聯絡，她是一名14歲中三學生，她透露案件發生在3月中，起因涉及私人糾紛，經調查後，警方鎖定兩名施襲者身份，今午在元朗拘捕一名13歲中二學生，另一名14歲中三學生在家長陪同下到元朗警署自首，在警誡之，她們承認是片中施襲女童。案件涉及私人糾紛，暫無證據顯示與黑社會有關。

歐陽肇剛稱，就案件已啟動跨部門多機構合作機制，會將有關受害人，甚至被捕人轉介與相關持份者或部門，希望可以就其家庭、福利，甚至心理方面作出最適合的跟進及安排。他提醒年青人，與人發生糾紛，可與家人、學校傾討，尋求最好的解決方法，訴諸暴力是不能被接受，犯法或須負刑事責任，對前途有很大影響，切勿以身試法。